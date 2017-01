ÉVÉNEMENT—DEUXIÈME ÉDITION: C’est reparti pour la Tropica Dingue

Organisée par Ilop Sport, la deuxième édition de la Tropica Dingue a officiellement été lancée hier au Beachcomber, à Curepipe. Cette course « folle » se tiendra potentiellement sur deux jours, les 3 et 4 juin, à Mon Trésor si le premier jour affiche complet.

La Tropica Dingue est une activité sportive “fun” destinée à tous, selon Stéphane André, directeur général d’Ilop Sport. Sur un parcours de 9 km parsemé d’obstacles et rythmé aux sons d’un DJ, les participants doivent franchir individuellement ou en équipe des pneus, des filets, des bassins de boue et diverses barricades sur les terres de l’ancienne usine de Mon Trésor, dans le sud du pays.

« La Tropica Dingue a vu le jour en 2014 à la Réunion et en 2016 à Maurice. La première édition fut un énorme succès et nous avions même dû fermer les inscriptions avant la date prévue », explique l’organisateur.

En effet, la première édition de la Tropica Dingue avait réuni en juin dernier 1 400 participants, qui s’étaient pour la plupart déguisés afin de rendre l’événement plus « dingue ».

Cette année, Ilop Sport se penche sur l’éventualité de tenir l’événement sur deux jours, soit les 3 et 4 juin. Cette formule permettra ainsi à la région de Mon Trésor d’accueillir jusqu’à 4 000 personnes. Si le premier jour affiche complet, c’est-à-dire 2 000 participants, l’événement se renouvellera le lendemain pour ceux qui n’auront pas eu de place la veille.

« Cette année, pour faire plaisir à davantage de monde, nous pourrons potentiellement organiser l’épreuve sur deux jours, les 3 et 4 juin. Les inscriptions sont déjà ouvertes et, à ce jour, nous sommes déjà en avance sur l’an dernier », affirme Stéphane André.

Cette deuxième édition, soutiennent les organisateurs, devrait donner la possibilité aux participants de choisir lors de l’inscription le jour et la vague de départ auquel ils souhaitent participer. Le premier départ sera donné à 9h.

« L’objectif est simple : se dépenser, se défouler, rire, s’entraider et, au final, passer une magnifique journée avec des souvenirs impérissables. Par rapport à l’année dernière, il y aura de nouveaux obstacles et certainement encore plus de bonheur pour les “dingues” ! » annoncent les organisateurs, qui demandent dans la foulée aux participants de venir déguiser pour que l’activité soit encore plus fun.

Le prix de participation pour la Tropica Dingue est à Rs 1 000 par personne. L’âge requis est de 16 ans avec accord parental et les enfants qui participeront dans la catégorie 6-13 ans n’ont aucun frais à payer, mais doivent s’inscrire. À noter qu’une fois que 4 000 participants seront enregistrés, les inscriptions seront closes.

Ceux et celles qui veulent s’inscrire peuvent le faire sur www.tropicadingue.mu. Une page Facebook, Tropica Dingue Maurice, est aussi dédiée à cet événement.