ÉVENTUALITÉ D'UN RETRAIT À LA TÊTE DU GOUVERNEMENT : Paul Bérenger, "XLD ne peut remplacer SAJ comme PM en titre"

"Dans cette éventualité, la Constitution prévoit que la Présidente nomme celui qui "command a majority of the House""

"Si elle ne trouve pas cette personne à même de "command a majority", la Présidente peut dissoudre le Parlement", explique-t-il

Paul Bérenger, leader de l'Opposition et du MMM, conteste le point de vue exprimé par l'avocat Penny Hack à l'effet qu'en cas de retrait éventuel de sir Anerood Jugnauth comme Premier ministre en exercice, son adjoint, Xavier Duval, leader du PMSD, devrait "step in". Pour lui, la Constitution stipule qu'en cas de vacance à la tête du gouvernement en cours de mandat, la Présidente de la République est appelée à nommer PM la personne mieux à même de "command a majority of the House". Si, dit-il, cette dernière n'arrive pas à trouver cette personne capable de "command a majority" dans un délai raisonnable, la Présidente peut alors dissoudre l'Assemblée nationale. Paul Bérenger croit savoir que c'est le seul cas de figure où la Présidence dispose du pouvoir de dissolution du Parlement.

Paul Bérenger trouve que la population s'interroge de plus en plus sur l'après sir Anerood Jugnauth au moment même où le pays s'empêtre dans des "scandales à n'en plus finir" et "l'incompétence à diriger" du gouvernement. Le leader de l'Opposition considère, dans ce contexte, comme "inexacte" l'affirmation de l'avocat Penny Hack, "proche du PMSD", faite dans une tribune de presse, au courant de la semaine, à l'effet que c'est le PM adjoint Xavier Duval que la Présidente de la République doit, en toutes éventuelles circonstances, nommer pour remplacer le chef du gouvernement en exercice si le besoin se faisait sentir.

Le chef de l'Opposition soutient que, de la même manière, la Présidente n'est tout aussi pas contrainte de nommer, dans ce cas, Pravind Jugnauth, leader du MSM, principale composante de la majorité gouvernementale, comme nouveau PM en remplacement de sir Anerood. Pour lui, le remplacement éventuel d'un chef du gouvernement en cours de mandat doit être considéré en tenant compte de l'ensemble des dispositions de la Constitution qui s'y réfère.

"Faire confiance à la Présidente"

Paul Bérenger se réfère d'abord à cet effet à la Section 59 (3) de la Constitution qui stipule que la Présidente de la République est appelée à nommer, en cas de vacance à la tête du gouvernement, la personne mieux à même de "command a majority of the House." Une décision que, souligne-t-il, la Présidente est appelée à prendre en agissant "in her own deliberate judgement." Mais le leader de l'Opposition ajoute que la Constitution prévoit à sa Section 57 (1) (b) qu'au cas où, dans un délai raisonnable, la Présidente n'arrive pas à trouver cette personne mieux à même de "command a majority of the House", cette dernière peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale.

Soulignant que c'est, sans doute, la seule situation où la Présidence de la République dispose du pouvoir de procéder à la dissolution du Parlement, Paul Bérenger explique que dans les deux possibilités qui s'offriraient éventuellement à elle, la Présidente de la République, qui devrait agir après consultations, porte "de lourdes responsabilités" compte tenu du "rôle-clé" qu'elle assume à la tête de l'État. "Je n'ai, quant à moi, aucune préférence de choix à suggérer à la Présidente de la République et je lui fais entière confiance de faire le meilleur choix", précise le chef de l'Opposition.

Interrogé quant à savoir s'il pourrait, lui, être éventuellement cette personne capable de "command a majority of the House", Paul Bérenger répond: "Dans la présente configuration parlementaire, je n'ai même pas effleuré cette possibilité. Au MMM, nous respecterons scrupuleusement ce que prévoit la Constitution comme cela a toujours été le cas depuis notre première entrée en force au Parlement lors des élections générales de décembre 1976. Mais j'estime quand même qu'il faudrait clear the air car le pays est mûr pour de nouvelles élections générales."

Le leader de l'Opposition estime, en effet, que la situation présente favorise toutes les spéculations sur l'après sir Anerood Jugnauth. Pour lui, face aux "scandales" et autres "abus de tous genres" en cours, depuis ces derniers temps, il importe de renouer avec la "période de compétence et de discipline au pouvoir comme entre 2000 et 2005." "Gouvernement Propre et Compétent: Zis MMM Sa!", est, d'ailleurs, rappelle-t-il, le slogan choisi pour le congrès-anniversaire du parti mauve prévu le dimanche 25 septembre à l'auditorium de l'Université de Maurice.

Omega Ark: "Qui sont-ils? D'où vient leur argent?"

Paul Bérenger est, par ailleurs, revenu sur les procédures d'appel d'offres "inacceptables" ayant permis à Omega Ark de faire l'acquisition de l'ex-Apollo Bramwell Hospital. Il s'offusque de "l'opacité" entourant les véritables investisseurs derrière ce repreneur étranger. Pour lui, celui présenté comme le président du Conseil d'administration de cette société ne serait qu'un "paravent." "Qui sont ceux qui sont réellement derrière Omega Ark? D'où proviennent leurs investissements? Quelles sont leurs compétences en matière de gestion d'un établissements de Santé?": autant de questions qui sont demeurées sans réponse, selon le chef de l'Opposition.

Paul Bérenger accuse, à cet effet, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, d'avoir fui ses responsabilités en refusant la nomination d'une Commission d'enquête présidée par un juge à la retraite pour faire la lumière sur toute cette transaction et annonce qu'il reviendra à la charge, en temps et lieu, sur cette affaire. Même fuite en avant du Grand argentier, selon le chef de l'Opposition par rapport aux "milliards" qui, selon lui, pourraient bien sortir des poches des contribuables pour compenser les propriétaires de Betamax.

De même, éventuellement aussi, pour compenser les promoteurs de CT Power ainsi que par rapport à la plainte en dédommagements financiers entrée auprès de la Justice française par Dawood Rawat contre le gouvernement mauricien dans l'affaire BAI. Justifiant le fait que c'est bien Pravind Jugnauth qui devait répondre à sa PNQ y relative, Paul Bérenger explique que dans le cas de Betamax, l'intérêt de son interpellation est précisément les "milliards" impliqués en cas d'éventuels dédommagements. "Que je sache, ce n'est pas Ravi Yerigadoo le ministre des Finances", dit-il.

Paul Bérenger dit noter que le ministre des Finances n'a pas démenti ses renseignements à l'effet que l'État a fait une offre de compensation de USD 100 millions (quelque Rs 3,6 milliards) à Betamax. Somme que, selon lui, cette société qui, dans sa plainte, a réclamé quelque Rs 7 milliards a refusé, voulant davantage.

Le leader de l'Opposition appelle, enfin, les autorités à prendre les mesures de contrôle nécessaires après l'apparition de cas de Zika à Singapour. Paul Bérenger, qui explique ne pas vouloir être amarmiste, rappelle quand même qu'à hier matin, 184 cas de cette maladie avaient déjà été identifiés sur place. Soulignant le fait que d'autres pays, dont l'Australie et la Corée du Sud, ont émis des avis à l'intention de leurs ressortissants voyageant vers ce pays, rappelle l'important trafic aérien qui se fait entre Singapour et Maurice. Le chef de l'Opposition explique qu'il convient, dans ce contexte, de redoubler de vigilance et de prévenir les voyageurs des précautions à prendre "sans pour autant créer la panique."