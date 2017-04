EXAMEN DU PSAC - COMMUNICATION SKILLS : Un trimestre pour préparer et évaluer les enfants

Le Primary School Achievement Certificate (PSAC), qui remplace le CPE cette année, comprendra une épreuve orale. Figurant parmi les « non core subjects », les Communication Skills ont pour but de déterminer les capacités des candidats en lecture, conversation et écoute notamment. Les écoles ont reçu les lignes directrices pour cette évaluation vers la fin du premier trimestre cette année.

Selon les instructions du Mauritius Examination Syndicate (MES), toutes les évaluations faites à l’école doivent être complétées à la fin du deuxième trimestre. Ce que déplorent les enseignants car ils devront tout faire en un trimestre. D’autant qu’ils doivent aussi préparer les enfants pour le « modular assessment » de Science et Histoire-géographie, au début du troisième trimestre.

Le but de cette nouvelle matière est de permettre aux enfants de développer leurs compétences orales. Le livret de l’évaluation définit la capacité de bien communiquer comme l’une des compétences nécessaires du XXIe siècle. Selon le manuel toujours, cela se fera à travers « des activités ludiques, afin d’apprendre aux enfants à communiquer, exprimer leurs émotions et leurs opinions sur différents sujets. »

Sauf que depuis l’année dernière, les enseignants et les maîtres d’école se posaient beaucoup de questions sur la manière dont on allait préparer les enfants et comment on allait les évaluer. Le livret de l’évaluation, tant attendu, a été distribué aux écoles vers la fin du premier trimestre, soit quelques jours avant les examens. « Ce n’est qu’au deuxième trimestre que nous pourrons vraiment travailler dessus », dit un enseignant, qui ne manque pas de souligner qu’à la fin de ce même trimestre, il faudra soumettre les évaluations faites à l’école au MES. Même si dans certaines écoles, on avait déjà commencé les activités pour les Communication Skills, ce n’est que maintenant que les méthodes d’évaluation sont officielles.

Selon les règlements, l’évaluation doit se faire en deux langues, soit l’anglais et le français, ou une langue orientale, de même que le kreol morisien. Le livret d’évaluation précise également que même si ce sont les langues qui sont concernées, les sujets de conversation doivent également être liés aux autres matières enseignées, soit histoire-géographie et science.

Pour préparer les enfants, les instituteurs sont appelés à faire des exercices de lecture à haute voix, de monologue et d’interaction. Dans le premier cas, il est suggéré que l’élève lise un texte d’au moins 100 mots. Le deuxième exercice demande à l’enfant de s’exprimer sur un thème défini pendant 60 à 90 secondes. Pour le troisième exercice, le candidat aura à faire la conversation ou un jeu de rôle.

L’enseignant devra préparer un portfolio pour chaque élève. Les candidats seront notés sur trois niveaux, « proficient, intermediate, basic ». Les dossiers seront envoyés au MES, qui fera par la suite un exercice de modération. Les maîtres d’école sont aussi appelés à superviser les évaluations faites par les enseignants, pour plus de transparence. De même, les dossiers soumis au MES devront comprendre toutes les fiches d’évaluation des candidats.

Pour l’évaluation, les enseignants détermineront notamment si l’enfant est à l’aise avec la lecture ou la conversation, s’il prononce les mots correctement, s’il a les bonnes intonations.

Dans les écoles, en ce deuxième trimestre, enseignants et maîtres d’écoles ne cachent pas qu’ils devront mettre les bouchées doubles pour compléter toutes ces tâches. D’autant qu’il y a également le « modular assessment » pour science et histoire-géographie à préparer.