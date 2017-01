EXAMEN DU PSAC: Des chapitres d’histoire-géo et sciences enlevés du programme 2017

Trois chapitres de sciences et deux d’histoire-géo, dans le livre de Grade 6, ne seront pas pris en compte pour l’examen du Primary School Achievement Certificate (PSAC). C’est ce qu’a annoncé la Government Teachers Union (GTU) aujourd’hui, suite à des réunions avec le ministère de l’Éducation et le Mauritius Examination Syndicate (MES). Le ministère n’a toutefois pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet.

Les enseignants avaient montré leurs mécontentements depuis quelque temps concernant le « modular exam » de Sciences et d’histoire-géo prévus en août de cette année, dans le cadre du PSAC. Ils avaient soutenu qu’avec le retard dans la distribution de manuels l’année dernière, ils n’avaient pu compléter le programme de Grade 5. Avec les examens prévus en août de cette année, il leur semblait très difficile de rattraper le retard et de compléter le programme de Grade 6.

Ce matin, la GTU a annoncé qu’un consensus a été trouvé sur la question. « Tous les chapitres de Grade 5 seront complétés. Toutefois, seuls les trois premiers chapitres de Grade 6 pour les deux matières seront considérés pour les examens », dit Vinod Seegum. Il précise que tout a été fait dans l’intérêt des enfants. « Enseignants, parents et candidats sont soulagés de cette décision. Nous sommes dans une année de transition où l’on ne sait pas trop encore où on va, il est nécessaire de faire des consensus. » Le président de la GTU se dit également satisfait que le ministère a compris la démarche du syndicat.

Ainsi, le comité réuni jeudi dernier a pris la décision de maintenir tous les chapitres de Grade 5. En revanche, seuls les chapitres 1 (Air), 2 (Plants) et 3 (Animals) seront pris en compte pour sciences en Grade 6. Idem pour histoire-géo. Seuls les trois premiers chapitres, soit Land Use, People in the island in the past et Natural Hazards seront concernés. La décision de maintenir tous les chapitres de Grade 5 a été prise du fait qu’ils pourraient avoir des liens avec les chapitres de Grade 6.

Toutefois, cette annonce de la GTU n’a pas encore été confirmée par le ministère de l’Éducation. Une communication officielle à ce sujet devrait être envoyée aux écoles sous peu.