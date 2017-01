EXAMENS—SC: Légère baisse du taux de réussite

C’est tard dans l’après-midi d’hier que le Mauritius Examination Syndicate (MES) a officialisé le taux de réussite aux examens de School Certificate (SC). Des 15 532 candidats ayant passé l’épreuve, 11 129 ont réussi, soit un pourcentage de 72,01. Ce qui représente une légère baisse par rapport à l’année dernière.

Ils étaient 6 824 garçons et 7 984 filles à Maurice, et 273 garçons et 374 filles à Rodrigues, à prendre part aux examens de SC. Sur un total de 15 532 candidats, 11 129 ont obtenu leur certificat. Le taux de réussite pour Maurice est de 71,93 % et pour Rodrigues de 73,88 %. Le taux global pour la république est de 72,01 %. Pour l’année 2015, le taux de réussite était de 72,05 %.

Dès 10 h 01 hier, les candidats, grâce à un code personnel, ont pu avoir accès au site de Cambridge International Examination pour prendre connaissance de leurs résultats. Si certaines écoles ont eu quelques difficultés de connexion, en revanche, ceux qui avaient choisi de consulter les résultats à la maison n’ont pas eu de gros soucis. Comme chaque année, certains collèges se sont distingués en affichant un taux de réussite de 100 %. Ils sont : Dar-Ul-Ma’Arif Secondary School (six candidats), Dr Maurice Curé (148 candidates), Droopnath Ramphul State College (109 candidates), Forest-Side SSS Girls (109 candidates), France Boyer de la Giroday SSS (112 candidates), Islamic Cultural College FVI (deux candidats), MGI Moka (96 candidats), MGSSS Moka (104 candidats), Morning Star (trois candidats) et Queen Elizabeth College (142 candidats).

La majorité de ces collèges sont des établissements de filles. Ce qui démontre qu’une nouvelle fois, elles ont réalisé une meilleure performance que les garçons. Les filles enregistrent ainsi un taux de réussite de 75,02 % et les garçons de 68,47 %.

Au niveau des matières, l’anglais a enregistré une légère hausse, passant de 88,35 % en 2015 à 89,83 % en 2016. Le taux de réussite en Computer Science est de 70,47 %, Français 82,85 %, Mathématiques 77,12 %, Add Maths 70,06 %, Physics 84,37 %, Chimie 84,07 %, Biologie 82,44 %, Principle of Accounts 75,51 %, Business Studies 67,16 %, Commerce 52,70 %, Design and Communication 83,45 %, Fashion and Textiles 80,27 %, Art and Design 98,48 %, Sociology 73,69 %, Littérature anglaise 76,99 % et Littérature française 79,07 %, entre autres.