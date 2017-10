EXAMS PSAC—QUESTIONNAIRE D’ANGLAIS—SUJET DE LA RÉDACTION: Un vol à l’arraché

Cette année, la structure de la question relative à la production d’un récit (essay) dans le questionnaire d’anglais tranche nettement avec celles des années précédentes. En effet, l’examinateur ne donne aucune illustration ni de mots-clés sur lesquels se basaient autrefois les candidats pour construire et écrire leur histoire. Le candidat aujourd’hui a dû faire preuve de plus d’imagination pour raconter une scène dont il a été témoin : un vol à l’arraché dans un marché. Il s’agit d’un sujet sur un fait qui n’est pas rare dans l’actualité…

Pour la question N° 9 (10 points), l’examinateur demande aux candidats d’écrire un texte de 120 mots racontant une histoire commençant comme suit : « I was at the market with my parents. All of a sudden, I saw a man grab an old lady’s bag and run… ».

Les enseignants font remarquer que ce type d’incident figurant dans cette question n’est pas rare dans les faits divers rapportés dans les journaux. Cependant, à leur avis, l’examinateur aurait pu donner quelques mots-clés « pour aider les candidats d’un niveau moyen ou ceux qui sont plus faibles » à écrire leur récit. « Il s’agit d’une question où le candidat doit faire preuve de plus d’imagination et doit être capable de s’exprimer correctement en anglais. L’enfant qui a l’habitude de lire n’aura aucune difficulté à trouver le vocabulaire qu’il faut pour raconter cette histoire », disent plusieurs enseignants.

Outre la rédaction, plusieurs enseignants de Grade 6 constatent que le questionnaire d’anglais « était abordable » et certains d’entre eux, avec optimisme, parlent même d’une « possible augmentation du taux de réussites en anglais » cette année. « La nouvelle structure du questionnaire permet aux candidats, quel que soit leur niveau, d’avoir des points dans différentes questions. Un candidat de niveau moyen peut facilement obtenir 50 points et un high-flyer va obtenir certainement ses 90 points ou plus », soutient un enseignant de carrière.

En effet, l’examinateur propose divers types de questions à la portée de tous les niveaux de candidats. La question N° 5 comptant pour dix points en est une illustration. On demande par exemple au candidat de write sentences by (i) removing the extra word : The car is in on the garage ; (ii) putting the words in order : take-every-I-bus-the-day-at-eight » ; (iii) adding capital letters and full stops : the children are working their teacher is happy » ; (v) putting the adverb « quickly » in the right place : She puts quickly the letter in the envelope ».