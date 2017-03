ExcessiveMENTORdurier

SAJ n’est pas toujours sage, nous l’avions déjà remarqué. Nous avons eu la naïveté de croire que sa promotion au mentorship nous épargnerait ses convulsivantes crises de tambave. Eh bien non ! L’homme tend à ne pas changer. Ses adversaires politiques n’ont qu’à bien se tenir. Il a délaissé ses ciseaux de coupeur de doigt pour les attaquer, main armée de son flingue à pipi. Quelle grâce vouz’ôt ! Il pisse sur eux. Il a pris de la hauteur et il pleuvra bientôt comme SAJ qui pisse. Devant cette incontinence volontaire, je n’ai d’autre choix que d’Henri-Gauler.

Trêve de plaisanterie ; vous ne nous faites pas rire du tout. Peur peut-être ! Peur, parce qu’un esprit aussi perfide n’est pas donné au commun des mortels. Rien que l’idée de balancer un pipi, même petit et innocent, sur un être humain, fût-il votre pire ennemi, relève d’un esprit vraiMENTORdu, voire TOuRMENTé, un peu comme celui de ce « grand chef d’État » MENTeur et buTOR que nous venons juste de recevoir en grande pompe.

Un conseil en toute humilité, monsieur le ministre sans ministère : ne salissez pas votre mémoire. Si vous avez une envie pressante, soulagez-vous contre le vent et laissez les embruns vous rincer le dentier. Cela dérenfrognerait votre mine si patibulaire ces derniers temps.

À votre santé !