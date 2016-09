EXCURSIONS EN MER : Les plaisanciers dans les rues de Port-Louis demain

Les pleasure craft operators et autres skippers, engagés dans des excursions en mer autour de l’île et regroupés au sein de la Federation of Pleasure Craft Operators, manifesteront demain, mercredi 14 septembre, dans les rues de Port-Louis pour démontrer leur opposition au « New Policy Framework for Pleasure Craft Activities ». Ils réclament le gel de la mise en œuvre de ce nouveau règlement, estimant qu’il est « une menace à leurs activités » et est « loin de pouvoir augmenter la sécurité en mer ».

« Nous demandons le gel de la mise en œuvre du “New Policy Framework for Pleasure Craft Activities” émis par la Tourism Authority, qui tombe sous l’égide du ministère du Tourisme. Nous réclamons des consultations élargies avec tous les stakeholders ainsi qu’une enquête pour identifier les mesures adéquates et appropriées afin de maximiser la sécurité en mer. Ce nouveau règlement mettra en péril le gagne-pain des plaisanciers, pleasure crafts operators et skippers confondus, et aura en outre des conséquences désastreuses sur les petits boat operators, sans pour autant atteindre son objectif qui est d’augmenter la sécurité en mer », explique au Mauricien Karl Lamarque, secrétaire de la Federation of Pleasure Craft Operators (FPCO).

Depuis septembre, la Tourism Authority a informé les plaisanciers que le gouvernement a approuvé un « New Policy Framework for Pleasure Craft Activities » en vue de renforcer la sûreté et la sécurité en mer. Ce nouveau règlement est doté de trois composantes. D’abord celle touchant à la conception et la construction des bateaux de plaisance à Maurice. Ces derniers doivent désormais se conformer aux normes ISO 12217, qui préconisent des spécificités quant à la longueur et la stabilité du bateau, de même qu’à sa capacité porteuse en termes d’individus et d’équipement. Cette partie du règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La deuxième composante du règlement a trait au système de gestion du bateau. Elle préconise une nouvelle méthode pour déterminer la capacité porteuse de l’embarcation qui n’est pas certifiée ISO 12217 ou son équivalent. « Cela résultera en une diminution de la capacité porteuse de la majorité des bateaux de plaisance ainsi qu’à une diminution supplémentaire de 25 % pour les bateaux naviguant hors lagon par mauvais temps ou par mer houleuse », souligne un communiqué de la Tourism Authority, envoyé à tous les plaisanciers. Cette partie du règlement entre en opération le 15 octobre prochain.

La troisième composante du « New Policy Framework for Pleasure Craft Activities » prévoit l’institution d’un nouveau système de catégorisation des skippers/helpers, des équipements de sécurité et de navigation à bord des bateaux, ainsi que ceux relatifs aux installations sanitaires (toilettes, entre autres). Cette partie du règlement entre également en vigueur le 15 octobre prochain.

« Ce règlement tuera les petits plaisanciers »

« Nous disons un “non” catégorique à ce nouveau règlement imposé par le ministère du Tourisme, qui n’a pas eu la décence de nous consulter auparavant, comme si nous étions des vauriens », s’insurge Karl Lamarque. Et d’ajouter : « Nous comptons des décennies d’expérience de la navigation au sein et en dehors du lagon entourant Maurice. Nous estimons que nous aussi nous pouvons apporter notre contribution pour rehausser la sécurité en mer de nos clients, de nos hommes, de nos équipements et des Mauriciens en général ».

Ces nouveaux règlements, estime Karl Lamarque, ne sont pas appropriés pour assurer la sécurité en mer. « Par exemple, réduire la capacité porteuse de nos bateaux aura des conséquences dramatiques sur notre rentabilité et fera monter en flèche nos coûts d’opération. Le problème ce n’est pas le nombre de passagers, mais le port d’équipements de sécurité tels des gilets fluorescents de sauvetage. Ce règlement est loin de pouvoir augmenter la sécurité en mer », martèle-t-il, « ce nouveau règlement va tuer les petits plaisanciers. »

Karl Lamarque exhorte les plaisanciers, les pêcheurs, les autres usagers de la mer et les Mauriciens en général à venir les soutenir demain à 10 h 30 au Centre social Marie Reine de la Paix, à Port-Louis. De là, ils marcheront jusqu’au Jardin de La Compagnie en passant devant le siège de la Tourism Authority à la Victoria House, à l’angle des rues Barracks et St Louis. « En fin de compte, ce sont les Mauriciens qui souffriront, ceux qui manquent déjà dramatiquement d’activités de loisirs. Car les excursions en mer seront hors de leur portée », soutient-il.