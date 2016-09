EXERCICE 2015-16—GROUPE ROGERS: Profits après impôt de Rs 890 M (-15,2%)

Le groupe Rogers a terminé l'exercice financier 2015-16 avec des profits après-impôt de l'ordre de Rs 890 millions, par rapport à Rs 1,050 milliard en 2014-15, soit une baisse d'environ 15,2%. Si l'on exclut les items exceptionnels, les bénéfices nets s'élèvent à Rs 787 millions, contre Rs 973 millions pour l'exercice précédent.

Rogers a pourtant affiché des revenus en hausse pour l'année financière se terminant en juin 2016, réalisant Rs 8,2 milliards, contre Rs 7,2 milliards en 2014-15. Cette hausse des revenus est attribuable dans une grande mesure à la bonne tenue de son segment des actifs immobiliers, qui a vu ses revenus grimper de Rs 508 millions à près de Rs 1,2 milliard. Ce même secteur d'activité a enregistré des profits après-impôt de Rs 594 millions (+11%) suite à l'acquisition d'une part additionnelle (34,9%) du groupe dans Bagaprop, l'entité propriétaire du centre commercial de Bagatelle, et le rachat de la totalité des actions de Gardens of Bagatelle. La direction de Rogers observe que le nouvel « Home and Leisure Wing » de Bagatelle, qui a ouvert ses portes en décembre 2015, a produit des résultats encourageants. En revanche, le groupe a essuyé un revers avec le projet Floreal Commercial Centre.

Pour ce qui est des autres secteurs d'activité, on relève qu'au niveau services financiers, les profits après taxe ont augmenté de 12% pour atteindre Rs 131 millions, et ce après consolidation des résultats de Kross Border sur une année et la performance semestrielle de River Court Administrators. Les bénéfices provenant des investissements du groupe dans Swan General et Swan Financial Solutions ont été également en hausse.

La direction de Rogers fait état de la progression de 32% des bénéfices nets du secteur logistique à Rs 100 millions, grâce à un changement favorable noté au niveau des activités de fret en France et au Mozambique. La contribution des activités du groupe au Kenya est, elle, jugée satisfaisante.

Les secteurs de l'hôtellerie et de l'aviation ont par ailleurs subi une baisse au niveau des bénéfices nets. Le premier a réalisé Rs 120 millions, contre Rs 172 millions en 2014-15. Les bons résultats ramenés par les établissements de Veranda Resorts et d'Heritage Resorts ont été mitigés par une baisse des revenus provenant de la compagnie associée, New Mauritius Hotels. Quant au secteur de l'aviation, il a dégagé des profits après impôt de Rs 16 millions, soit un niveau largement inférieur à celui de 2014-15 (Rs 42 millions).

Par ailleurs, Rogers indique que sous le segment « Real Estate & Agribusiness », des pertes de Rs 85 millions ont été enregistrées alors qu'en 2014-15, des profits de Rs 156 millions avaient été comptabilisés. Cette variance est expliquée par le fait que l'année précédente, il y a eu des gains sur évaluation de certains biens, notamment Les Villas de Bel-Ombre ainsi que sur la vente de terrains. La direction de Rogers annonce que le groupe continue à consolider sa position sur ses principaux marchés et anticipe une amélioration de ses résultats opérationnels pour l'exercice financier 2016-17.