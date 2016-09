EXERCICE 2015/16 : ABC Banking Corporation poursuit sa croissance

L’exercice financier se terminant au 30 juin 2016 a été marqué par des résultats améliorés pour ABC Banking Corporation. Poursuivant sa croissance, l’institution financière a dégagé des bénéfices nets de Rs 176,4 millions par rapport à Rs 68,2 millions pour la précédente année financière, soit une progression de 158,6%.

ABC Banking Corporation a enregistré des revenus opérationnels bruts de Rs 434,5 M en 2015/16, contre Rs 321,4 M en 2014/15, une hausse de 35% qui, souligne la direction de la banque, est attribuable dans une grande mesure à la forte contribution des activités à l’international et de l’extension des portefeuilles de crédits et d’investissements. Les profits opérationnels après provision pour les créances douteuses et avant les paiements d’impôts se sont chiffrés à environ Rs 202 M pour l’exercice financier écoulé, contre Rs 75,1 M pour la période 2014/15. Le manque affichait un bilan de Rs 15,1 milliards au 30 juin 2016 par rapport à Rs 12,3 milliards à la même date en 2015. Cette augmentation est expliquée par la politique de la banque d’extension des crédits, ceux-ci passant de Rs 3 milliards à Rs 4,6 milliards. Quant aux dépôts des clients, une croissance satisfaisante (de Rs 11,2 milliards à Rs 13, 3 milliards) a été notée.

Coté sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice, ABC Banking Corporation avait augmenté son capital de Rs 434 M en début d’année pour le porter à Rs 940,5 M, une décision visant à donner des moyens additionnels à l’institution pour financer le développement de ses opérations.