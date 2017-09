EXERCICE 2016-2017 : AfrAsia Bank, profits nets de Rs 804,7 M (+86%)

La banque AfrAsia a dégagé des bénéfices nets de Rs 804,7 millions pour l'année financière se terminant à juin 2017, soit une progression de 86% par rapport au niveau atteint en 2015-2016. Par rapport au groupe, une croissance de 30% à Rs 797,6 millions a été enregistrée.

« The Bank's performance was driven by steady growth across all business segments », souligne la direction dans ses commentaires accompagnant la publication officielle des résultats pour le dernier exercice financier. La banque a vu ses revenus opérationnels nets grimper de Rs 1,2 milliard à Rs 1,6 milliard. Les dépenses opérationnelles se sont élevées à Rs 712,2 millions, contre Rs 696,1 millions en 2015-2016, laissant ainsi des profits opérationnels de Rs 919,7 millions par rapport à Rs 523,5 millions pour le précédent exercice.

La banque annonce également une augmentation des dépôts (de Rs 80,4 milliards à Rs 91,1 milliards) alors que les crédits, eux, sont passés de Rs 22 milliards à Rs 27,5 milliards. L'institution rapporte par ailleurs une hausse substantielle de ses investissements dans des produits financiers. Les fonds propres se sont pour leur part accrus d'environ Rs 1,1 milliard pour atteindre près de Rs 6 milliards. « The Bank successfully increased its share capital by MUR 602m during the course of the year which demonstrates the support of the shareholders to the Bank », fait-on ressortir. Le capital souscrit (action “ordinaire”) de la banque a été porté à Rs 3,2 milliards par rapport à Rs 2,6 milliards au 30 juin 2016.

Le groupe IBL a accru sa participation dans le capital d'AfrAsia Bank, sa part passant à environ 30%, contre 24% précédemment. L'AfrAsia Bank compte aussi un actionnaire de premier plan : la Banque nationale du Canada.