EXPANSION RÉGIONALE : ABAX ouvre un bureau en Côte d’Ivoire

ABAX Corporate Services, société de gestion opérant dans le secteur du Global Business, annonce l’ouverture d’un bureau à Abidjan, en Côte d’Ivoire, afin d’être encore plus près de sa clientèle et de mieux répondre aux besoins des entreprises actives sur le continent. Selon des données compilées par le Centre de Promotion des Investissements de Côte d’Ivoire, Maurice s’est retrouvée en 2016 au 5e rang des pourvoyeurs d’investissements privés dans ce pays d’Afrique de l’ouest.

Société leader en matière de services aux entreprises, ABAX, dont le siège social se trouve à Ébène, a décidé d’étendre son réseau en ouvrant un septième bureau à l’étranger après ceux d’Afrique du Sud, du Kenya, de Singapour, des Émirats Arabes unis, de l’Inde et du Royaume Uni. Cette nouvelle implantation, souligne-t-on, vise à renforcer la présence de cette société en Afrique, la Côte d’Ivoire étant considéré comme un centre d’affaires de premier plan et représentant une porte d’entrée privilégiée sur les économies très dynamiques de la région.

ABAX a confié la direction du bureau d’Abidjan à Anjeelee Chinamal, qui compte plus de douze années d’expérience professionnelle en tant que comptable agréée de l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) et de développeur d’affaire. Elle bénéficiera de l’appui de Laurent Chabrut, économiste de formation et spécialiste de la communication avec une expérience du flux d’affaires entre l’Europe et l’Afrique.

« L’ouverture de ce bureau est une étape importante dans l’expansion panafricaine d’ABAX, jusqu’alors absent physiquement de l’Afrique de l’Ouest, devenue la deuxième destination préférée des investisseurs étrangers devant l’Afrique de l’Est. Ce premier bureau en Afrique francophone en dehors de Maurice contribuera également à réduire le fossé linguistique entre les zones anglophone et francophone, l’une des fractures qui persiste en Afrique en matière de business », déclare Anjeelee Chinamal à l’agence Ecofin, spécialiste des questions économiques et financières touchant l’Afrique.

Commentant également la décision d’ABAX, Nousrath Bhugeloo, Associée Responsable du Développement International au sein de la société mauricienne, a indiqué qu’elle s’inscrivait dans la vision d’ABAX d’être un prestataire international de services fiduciaires, de conseil et d’affaires pour l’Afrique. « ABAX a une réelle volonté de se rapprocher de plusieurs pays africains qui sont les fers de lance de la croissance sur le continent. Avec un taux de croissance annuel de près de 9 %, la Côte d’Ivoire confirme sa position de « hub » d’affaires important pour les pays de l’Afrique de l’Ouest », a fait ressortir Nousrath Bhugeloo.

Par ailleurs, selon le Centre de Promotion des Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI), Maurice se retrouve 5e dans le classement des plus gros pourvoyeurs d’investissements privés en Côte d’Ivoire pour l’année 2016. Les données officielles indiquent que le volume d’investissements privés agréés par la Côte d’Ivoire en 2016 s’est élevé à environ 1,1 milliard de dollars. Ce montant représente une légère hausse de 0,3 % par rapport à 2015 (environ $ 1,09 milliard).

Les investissements agréés en 2016 l’ont été, selon le CEPICI, à la suite de projets relatifs aux opérations de création ou de développement d’activités de 225 entreprises contre 186 en 2015. Ces investissements devraient permettre de générer 6 647 emplois contre 6 533 emplois pour les projets approuvés en 2015.

S’agissant de l’origine des investissements, $ 295 millions sont issus d’investissements directs nationaux contre $ 800 millions pour les investissements directs étrangers (IDE). Au niveau des IDE, la France arrive en tête avec un pourcentage de 12%, suivie du Nigeria (10%), de la Grande Bretagne (9%), du Liban (8%), de Maurice (7%) et du Togo (6%).