EXPERTS COMPTABLES: ACCA Mauritius accueille 220 nouveaux membres

L’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) vient accueillir 220 nouveaux experts-comptables mauriciens. Une cérémonie de remise d’insigne à cet effet a été organisée vendredi dernier à l’hôtel Le Méridien par ACCA Mauritius, le bureau national de l’organisation mondiale, cérémonie parrainée par le cabinet PwC.

Les nouveaux membres de l’ACCA, indique un communiqué du bureau national, ont eu à consentir beaucoup d’efforts pendant plusieurs années en vue d’atteindre ce statut. Outre la réussite aux examens de l’ACCA, ils ont eu à satisfaire aux critères établis par l’organisation mondiale tout en s’adonnant à une pratique professionnelle de pas moins de trois ans. Les membres de l’ACCA doivent, par ailleurs, réaliser chaque année des activités professionnelles et suivre des cours dans divers domaines associés à leur profession afin de démontrer que leur formation est à jour et qu’ils développent leurs compétences. « Cette procédure leur permet de conserver le statut d’expert-comptable ACCA – avec fonction de membre de cette association professionnelle », fait-on ressortir.

Les nouveaux membres, ajoute la direction de l’ACCA Mauritius, font désormais partie d’une communauté dynamique qui comprend actuellement plus de 2 900 experts-comptables à Maurice et environ 188 000 dans le monde. Plus de 90 % des experts-comptables exerçant à Maurice sont membres de l’ACCA. La République de Maurice est le territoire comptant le plus grand nombre de membres de l’ACCA au niveau de l’Afrique subsaharienne.

« Devenir membre de l’ACCA n’est pas seulement un aboutissement, c’est le début d’un nouveau parcours plein de promesses. Ce statut ouvre de grandes perspectives pour faire carrière à Maurice et internationalement, notamment dans des cabinets d’experts mais aussi dans des entreprises, des services gouvernementaux, ou en étant à son propre compte. Une telle certification professionnelle est aussi un tremplin et, afin que les nouveaux membres développent encore plus leur expertise professionnelle, ils doivent continuellement se former, s’instruire et se cultiver », observe Michael Ho Wan Kau, partenaire chez PwC.

« Être membre ACCA à Maurice ouvre des portes non seulement dans notre pays mais également dans les nombreux pays étrangers où les qualifications ACCA et le statut de membre ACCA sont reconnus grâce à notre réseau qui couvre près de 200 pays », rappelle Madhavi Ramdin-Clark, directrice du bureau d’ACCA Mauritius.