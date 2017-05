EXPO ET SPECTACLE : Quarante-neuf artistes de Nanjing à Maurice

Quarante-neuf artistes de Nanjing, capitale de la province de Jiangsu (Chine), seront à Maurice pour un spectacle haut en couleur ce samedi au Mahatma Gandhi Institute (MGI), à Moka, ainsi que dimanche pour une performance au Caudan Waterfront dans le cadre du Dragon Boat Festival. Le Centre culturel chinois (CCC), lui, accueillera une exposition sur la culture et le patrimoine de Nanjing, ayant pour titre “When Nanjing meets Mauritius : cultural creative products and intangible cultural heritage of Nanjing China”.

« Après s’être imprégnés l’année dernière de la culture de Tianjin et de Pékin, les Mauriciens pourront cette année se familiariser avec celle de la capitale de Jiangsu », souligne le directeur du CCC, Song Yanqun, lors d’une conférence de presse à Port-Louis en présence, entre autres, de l’ambassadeur de Chine à Maurice, Li Li, et du ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun. Et d’indiquer que Nanjing est une ville entourée de rivières et de montagnes comptant une longue et riche histoire culturelle. Les produits créatifs de cette ville, dit-il, ne sont pas seulement décoratifs, mais également pratiques. À travers cette exposition, « nous voulons amener cette culture traditionnelle aux Mauriciens ».

Ainsi, comme son nom l’indique, l’exposition dévoilera toute la richesse de Nanjing : l’art du papier découpé, qui constitue d’ailleurs une des plus anciennes pratiques folkloriques de Chine; le Sugar Painting, qui consiste à peindre avec du sucre fondu, parfois agrémenté de pigments; les nœuds de cordes, qui avaient une dimension décorative et pratique, notamment pour compter, signaler, communiquer ou marquer son territoire; le diabolo, un jeu traditionnel chinois; la broderie; et les lanternes. Le patrimoine culinaire aura également une place de choix dans cette exposition.

Dans la soirée, les artistes de la troupe de Nanjing se produiront au MGI à partir de 19h30 au son des tambours. « The sound of drums » ouvrira cette soirée et verra la participation des élèves du CCC également pour un numéro de chant, intitulé “Farewell : Ode to my hometown”. Magie, acrobatie, chants, danses et démonstrations d’arts martiaux jalonneront la soirée. L’entrée pour la soirée est gratuite mais uniquement sur réservation. Les billets sont à prendre auprès du CCC, à Bell-Village. Renseignements et réservations à l'adresse reservationccc@gmail.com. L’exposition au CCC, elle, restera ouverte jusqu’au 3 juin.