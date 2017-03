EXPO-VENTE: Quand le vieux bois reprend vie...

Les 31 mars et 1er avril prochains, la galerie Jean-Michel Vinson, rue Commerford, à Curepipe, accueillera 80 pièces décoratives et utilitaires créées à partir du vieux bois acquis sur des chantiers de démolitions. Une passion qui a réuni pendant de longs mois deux amies d'enfance, Fabienne Lenoir et Agnès Pitot, dans l'atelier de celle-ci, ruelle Dalais, à Curepipe.

Dans cette petite rue, qui se trouve non loin de la foire de Curepipe, Fabienne Lenoir a rejoint son amie dans une maison reconvertie en atelier d'art. De la rue, on peut avoir un aperçu du travail créatif de ces deux femmes : battants de portes en bois reconvertis en paravents, têtes de lit en fer ou en bois sculpté transformées en banc, anciens encadrements de fenêtres en bois devenus cadre à photo... Les idées ne manquent pas. À l'intérieur, une multitude de pochoirs de fleurs, de formes diverses et de citations de grands auteurs habillent les murs. Sur une grande table, les deux artistes customisent les objets de leurs trouvailles retravaillés selon leurs propositions par un menuisier qui n'est autre que le père d'Agnès Pitot.

« C'est un vieux tiroir que nous avons reconverti en accroche clés murale », nous montre Fabienne Lenoir avant de reprendre son pinceau pour continuer à peindre les oursins aux couleurs de l'océan sur un bout de bois qui pourrait être utilisé comme porte vêtements. Fabienne Lenoir souligne que la décoration de ces nouveaux produits demande un travail en amont. Ici, c'est l'étude des oursins, là, c'est la recherche des citations d'auteurs connus qui ornent certains meubles, à l'instar de celle de Voltaire qu'on retrouve sur une console : « La lecture agrandit l'âme, et un ami éclairé la console. » Outre le vieux bois, Agnès Pitot, artiste de formation, et Fabienne Lenoir, fleuriste avec une âme d'artiste, ont sillonné les rues de Port-Louis à la recherche de boutiques et de quincailleries où elles pouvaient trouver des objets anciens pour accessoiriser leurs meubles. Elles ont aussi fait appel à des artisanes, comme celles qui font du crochet, pour habiller le nouveau paravent. « Finalement, chacun peut faire l'utilisation qu'il souhaite de ces objets », soutient Fabienne Lenoir.

Le projet a pris naissance à un moment où celle-ci, à qui l'idée est venue alors qu'elle était en convalescence, l’a proposé à son amie. « Je m'ennuyais un peu », raconte Fabienne Lenoir, et « aimant ce qui est rustique à la base et sachant qu'Agnès est une personne qui aime l'art, je lui ai proposé cette idée ». Pour sa part, Agnès Pitot, entraînée par l'enthousiasme de son amie, a décidé de mettre de côté son art pour s'engager auprès d'elle. « Fabienne a toujours bien aimé l'art. Elle est très douée. Un jour, elle s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin que de faire des tables et des meubles chez elle. C'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvées sur ce projet », soutient Agnès Pitot. C'est ainsi qu'a démarré cette aventure entre les deux femmes en septembre dernier. Une synergie est née. « Le but premier était de nous amuser et de créer. En même temps, c'est rassurant de savoir que l'autre est là », dit Fabienne Lenoir.

L'exposition, dont le vernissage aura lieu le jeudi 30 mars, sera ouverte au public les 31 mars et 1er avril de 9h à 17h. Les meubles et objets sont en vente et les deux femmes sont disponibles pour des commandes également.