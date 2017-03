EXPORT DIRECTORY 2017/2018: Des informations sur un millier d’entreprises exportatrices de Maurice

Enterprise Mauritius (EM) vient de lancer la dernière édition de son « Export Directory 2017/2018 » qui se veut être une source viable d’informations pertinentes sur un millier d’entreprises mauriciennes exportatrices. « Cet annuaire ne facilite pas seulement l’interaction entre les membres de la communauté mauricienne des affaires, mais représente aussi une plateforme visant à améliorer les relations d’affaires au niveau international », déclare Arvind Radhakrishna, CEO d’Enterprise Mauritius, soutenant que « cet annuaire est un bon outil pour le marketing du savoir-faire et du label “Mauritius, Made with Care” ».

« L’objectif derrière la publication de cet ouvrage est de faciliter les affaires à travers la dissémination d’informations de bonne qualité », fait ressortir Arvind Radhakrishna, CEO d’Enterprise Mauritius. Il poursuit : « Il fait aussi avancer nos efforts en vue de maintenir la position de Maurice comme une destination sûre pour les produits de qualité et compétitive au niveau des prix. » Ces produits ne sont pas limités au textile et comprennent aussi la bijouterie, les fruits de mer, les spiritueux, les sucres et l’industrie légère.

Yousuf Salemohamed, le président d’EM, avance que Maurice a connu « un grand succès » depuis le début de son industrialisation, et ce à travers l’adoption des réformes durables et des politiques “pro-market”, l’investissement dans le développement du capital humain, la mise en place d’infrastructures de pointe, l’implémentation des normes de qualité et la capitalisation des accords internationaux. « Aujourd’hui, les produits “Made in Mauritius” sont présents dans plus de 125 pays au monde. Et ce, malgré une compétition globale accrue », souligne-t-il, avant d’indiquer que les exportations mauriciennes continuent à être un “key driver” de l’économie mauricienne. Yousuf Salemohamed poursuit en citant « Rs 59,1 milliards en termes d’exportations, en 2015, et une contribution à hauteur de 28,3% au Produit intérieur brut (PIB) ». Et d'ajouter que « le secteur export aide aussi à créer et à maintenir des emplois tout en encourageant l’entrepreneuriat ».

Quant au ministre de l’Industrie et du Commerce, Ashit Gungah, il estime que cet annuaire est « un guide utile aux opérateurs locaux, acheteurs étrangers et éventuels investisseurs voulant faire des affaires à Maurice ». Rappelant l’historique de l’industrialisation de Maurice, il indique qu’au fil des années, le pays a su relever « avec succès » les défis qui se sont présentés à lui. « Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir nos produits sur les étagères des fameux points de vente aux États-Unis », dit-il. Il rappelle aussi que le secteur manufacturier se présente aujourd’hui comme un des piliers « les plus importants de l’économie du pays », contribuant à hauteur de 16,4% au PIB et employant un total de 117 000 personnes.