EXPORTATION : Lancement d'un document stratégique le 31 mars

Le Conseil des ministres a pris note du lancement du “Mauritius National Export Strategy Document” le 31 mars, document qui se concentre sur sept secteurs prioritaires : les pêches et l'aquaculture, la production des produits alimentaires, le tourisme culturel, les services financiers, le développement de logiciels, les dispositifs médicaux et les bijoux, et les thèmes intersectoriels, à savoir l'internationalisation des PME, le développement des compétences, le “branding”, l'innovation et l'alignement institutionnel. Une stratégie dédiée a été définie pour Rodrigues en raison de ses défis spécifiques de développement. Le document définit une orientation stratégique pour la consolidation et la diversification des exportations en tirant parti des synergies accrues entre les institutions en adoptant une approche holistique des exportations et en aidant les intervenants à contribuer plus efficacement au développement des exportations et à favoriser une culture d'exportation nationale. Le document sera lancé par le Premier ministre le 31 mars 2017 en présence d'Arancha Gonzalez, directrice de l'International Trade Centre.

PME : Un plan directeur pour la prochaine décennie

Le Conseil des ministres a pris note d'un plan directeur pour la prochaine décennie pour le secteur des PME. Le plan analyse la situation actuelle du secteur des PME et formule des recommandations pour que le secteur soit un moteur essentiel de l'appareil productif du pays et réalise un véritable bond en avant vers des objectifs ambitieux en vue de l'augmentation de la contribution des PME au PIB de 40% actuellement à 52% d'ici 2026. Le plan directeur recommande six axes stratégiques pour faire face à la principale contrainte au développement des PME, à savoir : améliorer le cadre institutionnel et réglementaire; instiller une attitude entrepreneuriale; renforcer le capital humain et le développement des compétences; encourager l'innovation, le transfert de technologies et l'écologisation des PME; améliorer l'accès au financement et à la participation aux actions; et améliorer la capacité de commercialisation et des exportations régionales.

PARLEMENT : Présentation d'un Land Drainage Authority Bill

L'introduction du Land Drainage Authority Bill à l'Assemblée nationale a été évoquée au Conseil des ministres. Le projet de loi a pour objet d'établir une Land Drainage Authority qui sera notamment responsable : 1) de l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan directeur de drainage; 2) de la réalisation d'un inventaire et de la cartographie de toutes les infrastructures existantes de drainage naturel et artificiel; 3) d'identifier, en collaboration avec les autorités locales, l'unité nationale de développement, l'office de développement des routes, le centre national de gestion et de réduction des risques de catastrophe et d'autres parties prenantes, les zones à risque d'inondation; 4) de coordonner la construction d'infrastructures de drainage par les autorités locales, l'unité nationale de développement, l'office de développement des routes et d'autres parties prenantes; et 5) d'assurer une mise à niveau et une maintenance régulières et périodiques de l'infrastructure de drainage.

RÉORGANISATION : Le Citizens Advice Bureau revu

Le gouvernement a accepté que les Citizen’s Advice Bureau soient réorganisés, tel qu'énoncé dans le programme gouvernemental 2015-2019, afin d'améliorer la prestation des services. Après consultation des parties prenantes, il a été proposé que les bureaux doivent fournir des informations à jour sur les politiques gouvernementales, les facilités offertes ou disponibles par les institutions gouvernementales; organisent des campagnes d'information, d'éducation et de communication; et assurent la liaison avec la communauté pour améliorer et initier des activités pour le bien-être des citoyens.

Le Cabinet a également accepté la mise en place, en collaboration avec les ministères, d'un Online Citizen Support Portal par la Citizen Support Unit et d'un Citizen's Advice Bureau pour traiter les plaintes et les requêtes en temps opportun. Le portail sera lancé en avril 2017.

UNIVERSITÉ DE MAURICE : Une chaire consacrée à l'AYUSH

Une Chaire universitaire concernant l'Ayurveda, Unani, Siddha et Homeopathy (AYUSH) sera créée à l'université de Maurice. Un accord de principe sur la coopération dans le domaine des systèmes traditionnels de médecine et d'homéopathie a été signé entre l'Inde et Maurice en mars 2015. Le titulaire de la chaire sera un professeur de l'Inde. Ses attributions comprennent des activités académiques et de recherche ainsi que l'organisation de séminaires et ateliers, ainsi que la conception d'un programme de médecine ayurvédique.