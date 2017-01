EXPORTATION DE SINGES : Brigitte Bardot se joint aux associations de défense des animaux

L’ancienne actrice française Brigitte Bardot s’est jointe à la Coalition européenne pour mettre fin à l’expérimentation animale (ECEAE), une organisation rassemblant des associations européennes majeures de défense des animaux, pour demander à la compagnie aérienne Air France de cesser de transporter des singes à des fins des recherches biomédicales dans des laboratoires. Elle a, en ce début d’année, rédigé une lettre appelant la compagnie française à suivre l’exemple des autres compagnies aériennes, et à mettre définitivement fin aux transports de ces animaux.

Selon Michelle Thew, directrice de l’ECEAE, Air France transporte des singes de Maurice et les expédie vers des laboratoires en Europe ou aux États-Unis. « Maurice est le premier fournisseur au monde de singes destinés à l’industrie de l’expérimentation animale. Des milliers de primates capturés dans la nature sont détenus dans des enclos de béton et utilisés pour la reproduction. Leurs petits sont ensuite expédiés à travers le monde », fait-elle ressortir.

Elle s’est dite heureuse de pouvoir compter sur le soutien de Brigitte Bardot, « qui accentue la pression pour qu’Air France mette un terme au transport de primates ». « Dans ce négoce, Air France est un lien crucial entre Maurice et les laboratoires en Europe et aux États-Unis. Grâce aux campagnes de l’ECEAE et à une opposition grandissante dans l’opinion publique, de nombreuses autres compagnies aériennes internationales majeures ont cessé d’assurer ces transports. Nous demandons à Air France de suivre cette évolution, et de prendre ses distances par rapport à ce trafic cruel », dit-elle.

Pour sa part, l’ex-actrice déclare qu’il est urgent d’agir « pour ne plus être complice car en poursuivant ses transports d’animaux pour les laboratoires, Air France encourage directement la vivisection qui est une horreur. Ces transports de la honte salissent l’image de la compagnie. Ne nous décevez pas ».

Selon l’ECEAE, Air France est actuellement la seule compagnie aérienne pour passagers en Europe qui continue de transporter des singes destinés aux laboratoires d’expérimentation. Ainsi, chaque année, des milliers de singes sont transportés dans les cales des avions d’Air France, et expédiés aux quatre coins du monde pour être employés et tués dans des expériences.

L’ECEAE a, jusqu’ici, pu convaincre de nombreuses compagnies aériennes, dont British Airways, Lufthansa, Czech Airlines, Finnair, Alitalia, Iberia, Swiss International Airlines et Brussels Airlines, ainsi que des compagnies hors Europe comme American Airlines, Delta Airlines, Eva Air, Northwest Airlines, South African Airways, United Airlines et China Airlines, à mettre un terme au transport de singes pour les laboratoires de recherches biomédicales.