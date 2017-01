EXPORTATION DE SINGES : Une Ong britannique dénonce la décision du Conseil des ministres

Cruelty Free International a critiqué, ce mardi, une décision prise par le Conseil des ministres, en date du 27 janvier, autorisant des expérimentations sur les animaux à Maurice. Cette Ong britannique estime que cette pratique ferait souffrir davantage la population de primates de l’île, principale espèce à être utilisée dans la recherche biomédicale.

Selon Cruelty Free International, l’île Maurice serait un des principaux fournisseurs de singes à des fins de recherche biomédicale dans le monde. « Des dizaines de milliers de singes, dont beaucoup ont été capturés dans la nature, sont confinés dans des fermes à travers le pays et leurs petits sont exportés vers des laboratoires à travers le monde », indique l’Ong britannique.

Dans une déclaration, la directrice de cette Ong, Michelle Thew, estime qu’en autorisant ces expérimentations sur des animaux, le GM va ternir davantage l’image de Maurice. « Le gouvernement mauricien devrait prendre des mesures pour diminuer les souffrances infligées aux singes au lieu de les augmenter en autorisant de telles pratiques », fait-elle ressortir, s’appuyant sur la récente décision du Conseil des ministres d’autoriser l’expérimentation sur les singes.

Depuis, Cruelty Free International se dit inquiète du fait que les entreprises de recherche en Europe envisagent de mettre en place des laboratoires de recherche biomédicale dans des pays tels que Maurice, où il y aurait moins de restrictions concernant les expérimentations sur les animaux. S’installer dans l’île leur permettrait notamment d’éviter les critiques publiques grandissantes de l’Union européenne.

« Notre plus proche parent dans le monde animal est le singe, car il partage nombre de caractéristiques avec les humains. Il est intelligent, mais aucune loi, ni sur le plan local ni international, ne protège le primate de Maurice, bien que cette espèce soit listée dans la Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) », affirme Michelle Thew. Les singes, souligne-t-elle, sont utilisés dans la recherche fondamentale, dont les études neurologiques, la toxicomanie et la privation maternelle. « Nombre de ces expériences impliquent l’implantation d’électrodes causant des lésions au niveau du cerveau de ces animaux ou les rendant dépendants à divers médicaments. Ce qui très souvent résulte en des douleurs substantielles et des souffrances ».

Michelle Thew soutient que les primates sont aussi utilisés dans des expérimentations se rapportant à la toxicité, où ils sont forcés d’avaler, de respirer ou de se faire injecter des produits chimiques causant des saignements internes, des défaillances d’organes et même la mort.

Selon Cruelty Free International, en 2015, plus de 7 000 singes ont été exportés de Maurice vers les États-Unis, le Canada et l’Europe.