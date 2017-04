EXPOS : Un aller-retour de correspondances et de différences

L'identité culturelle, on le sait, s'inspire, se nourrit de pratiques artistiques. Un objet d'art ou un product culturel est à la fois l'émanation et l'écho du milieu socioculturel dans lequel il est produit ou interprété. L'œuvre d'art est aussi une marque de la trajectoire personnelle de son créateur. Du 22 avril au 3 septembre 2017, la plasticienne mauricienne Nirveda Alleck participera à une exposition collective dont le vernissage aura lieu le vendredi 21 avril 2017, à partir de 18h30. « Tous, des sang-mêlés » est une exposition collective qui propose d'explorer le thème de l'identité culturelle questionnant la construction ou reconstruction identitaire et d'autres recherches autour de l'identité, sources d`inspiration en matière de création artistique.

Cette proposition originale fait écho aux axes de recherches et pistes de réflexion développées au MAC VAL depuis quelques années. « Sous le patronage conjoint de l'historien français Lucien Febvre et de son ouvrage Nous sommes des sang-mêlés : Manuel d'histoire de la civilisation française (1950), ainsi que celui de Stuart Hall, père fondateur des Cultural Studies, cette exposition propose d'aborder la question de l'identité culturelle au travers de visions et d'expériences d'artistes : Qu'est-ce qui nous rassemble ? Comment se construit une culture commune malgré des origines toujours différentes/diverses ? L'identité, c'est-à-dire cette reconnaissance de moi en l'autre, de l'autre en moi, dans un aller-retour de correspondances et de différences, peut aussi se faire par rapport au genre ou sexe social, orientation sexuelle, ethnie, langue[U1] [U2] . Si l'identité culturelle est une fiction, il s'agit de voir comment les artistes l'interprètent, l'interrogent, la déconstruisent. L`exposition au MAC VAL réunira une trentaine d'artistes autour d'œuvres existantes pour l'essentiel empruntées à des musées, collections publiques d'arts, collectionneurs, artistes et galeries d'art.

RICHARD TAITTINGER GALLERY : Nirveda Alleck et Eric van Hove

Ethics in a World of Strangers, dont le curateur est Ugochukwu-Smooth C. Nzewi se tiendra jusqu`au 31 mai 2017 a la galerie Richard Taittinger, New York. Eric van Hove s`est intéressé depuis 2013 à l`artisanat au Maroc. Il a travaillé avec les artisans locaux et a produit collectivement des répliques exactes d`assemblages automobiles pour figurer l`artisanat du vieux Maghreb et le faire dialoguer avec l`industrialisation moderne. Une métaphore de l`interdépendance humaine.

En 2014, à Bâle, Nirveda Alleck déclarait "Focus 11 will enable me to establish contacts and take Mauritian Contemporary Art furthur into the larger world of art. Elle évoquait des questions d`approches artistiques. Aujourd'hui, son actualité est ailleurs à New York, mais l`intention est sans doute la même. Une manifestation importante pour elle pour : Rendre compte de la réalité artistique mauricienne au sein d'une telle. Nirveda déploiera quelques-uns de ses fils conducteurs (Continuum Réunion, Continuum Chagos,etc.). Des travaux ambitieux dans lesquels il est possible d'y retrouver pêle-mêle l'esprit de la multiculturalité et du métissage des cultures. « Since 2006, I have undertaken to study people from different countries and make them both my subject of investigation and an active participant in the project "Continuum". My demarche was to seek people from as many different localities and cultures and bring them all together in a space on equal footing, devoid of their physical backgrounds, with their body, clothing, color and mannerisms being the only possible clue of their origins.

Continuum is an ongoing body of work that seeks to explore notions of identity and the self…" Comment ces thèmes inspirent les artistes, leur permettent de se ressourcer d`une culture à l'autre.