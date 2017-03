EXPOSITION : CAP sur l’eau

Parce que l’eau, c’est la vie… Mais aussi parce qu’à l’aube de ses 38 ans, le Cercle des Artistes Photographes (CAP) existe toujours grâce aux hommes et aux femmes qui l’ont arrosé de créativité et de passion, le thème choisi pour marquer cet anniversaire est l’eau. Rendez-vous du 15 au 21 avril pour une exposition au Barkly Wharf du Caudan Waterfront.

Trente-huit ans après sa création, le CAP est fidèle à son objectif. Celui d’offrir une plate-forme artistique à des photographes professionnels et amateurs pour partager et véhiculer l’expression de leur passion. Le thème choisi pour célébrer les 38 ans de l’association est très pertinent : l’eau, c’est la vie, confie Steeve Dubois. C’est le dévouement de ce collectif de photographes passionnés qui a contribué à faire durer le CAP, “l’empêchant de se faner comme une fleur en manque d’eau”.

L’eau a une fonction utilitaire mais aussi esthétique. Ce liquide est le principal constituant du corps humain; la quantité moyenne contenue dans un organisme adulte est de 65%. Les mers et les océans occupent 71% de la surface de la planète. C’est aussi une substance précieuse et symbolique utilisée dans les rites de toutes les religions.

Toujours présents.

Ce sont ces multiples facettes et utilités de l’eau que compte exploiter la trentaine de photographes du CAP lors de l’exposition. “La rosée du matin sur les feuilles le matin est magnifique. Il suffit de sortir de la maison pour immortaliser de telles images”, confie Steeve Dubois.

Affilié à la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP), le CAP existe depuis 1979. À l’époque, il était connu comme l’Association de l’Art Photographique de l’île Maurice (AAPIM). En 1990, avec l’amendement de la loi sur l’appellation Maurice, le titre et la structure de l’association ont dû être revus. Accueil mitigé pour le nouveau nom (Cercle des Artistes Photographes), car un cercle tourne sur lui-même, et l’on pensait qu’une forme renfermée n’irait pas loin. “Contrairement à tout ce qui s’est dit, nous sommes toujours présents dans le paysage”, affirme Steeve Dubois.

Maturité et renommée.

Contre vents et marées, l’association a survécu et s’est renforcée. “Même si nous sommes une petite entité, nous avons élargi nos ressources en participant à des salons internationaux et à des concours où certains de nos membres se sont plusieurs fois distingués.” Cet acharnement à viser loin a porté ses fruits : l’association a gagné en maturité et en renommée.

Du gro palto au laboureur des champs, en passant par le maçon, la ménagère, l’artiste, le banquier et l’entrepreneur, les profils qui ont immortalisé l’histoire du CAP sont nombreux. “Nous sommes ouverts sur l’art photographique et l’individu. Nous sommes une association qui ne regarde pas les diplômes ni l’expérience, mais uniquement la passion pour cet art.” Au CAP, chacun partage ses idées et ses opinions ouvertement. “Chacun bénéficie du regard de l’autre. L’expérience sert au novice et ce dernier apporte un regard neuf et spontané au plus sage.”