À l’occasion de la 12e Journée internationale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, ce 17 mai, le Collectif Arc-en-Ciel (CAEC) lance sa nouvelle campagne de sensibilisation sur le thème « Idantite Konzige ». Pauline Verner, porte-parole de l’association, affirme qu’il aura fallu deux ans de réflexion pour que ce projet puisse aboutir. À commencer par une rencontre avec le photographe Sylvian Sébille, de Réactive Studio, lors de la conception de Loveproject, réalisé en 2015. Les travaux entamés depuis seront visibles du 17 au 27 mai à The Ground, au Caudan du 29 mai au 4 juin et chez L’Antiquaire le 6 juin.

Pauline Verber explique que « Idantite Konzige » est une forme d’art véhiculant l’acceptation de l’autre. « Idantite Konzige permet à l’Art (peinture, photographie, écriture) de transmettre un message d’acceptation de l’autre, un message d’espoir, de respect et d’humanité. C’est aussi un moyen de sensibiliser autrement les gens en mettant en lumière certaines étapes du parcours de vie des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres à Maurice », indique-t-elle. En vue de restituer tout le travail du Collectif Arc-en-Ciel, 12 réalisations seront mises en exergue lors de cette exposition, le but étant notamment de mettre en lumière tous les accomplissements de cette 12e Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. L’exposition comportera entre autres une série de photographies axées autour des six thèmes que sont la naissance, le regard des autres, l’émotion, le soutien, l’affranchissement et le rêve. Toutes les photographies mettront en scène « de vraies personnes issues de la communauté LGBT ». Et d’ajouter : « C’était une évidence de faire appel aux principales personnes concernées, qu’elles soient homosexuelles, transgenre ou des parents, sœurs, amis, pour représenter leurs réalités. »

CARITAS: Un nouveau centre d’éveil inauguré vendredi

L’International Financial Services Ltd (IFS-Sanne), en partenariat avec Caritas, procédera à l’inauguration du centre d’éveil « San’Angels » ce 12 mai dès 14h30. Situé rue Colonel Maingard, Beau-Bassin, ce centre tout équipé aura pour but d’encadrer des enfants nécessiteux de 2 à 4 ans et abritera un espace pouvant accueillir 25 enfants au rez-de-chaussée ainsi qu’une salle de formation polyvalente à l’étage, mise à la disposition des familles et de la communauté. Le lancement de ce nouveau centre aura lieu en présence de Rama Sithanen, Chairman de l’IFS CSR Committee, de Couldip Basanta Lala Founder of IFS Community Care Foundation, du père Eddy Coosnapen et de Patricia Adèle Félicité, secrétaire générale de Caritas île Maurice.

ENVIRONNEMENT—CONFÉRENCE: « Zéro Déchet » présenté par Béa Johnson

Comment mieux consommer et de manière plus responsable ? Tel sera le thème proposé par la Française Béa Johnson, mondialement connue comme « la dame au zéro déchet », lors d’une conférence-débat, sponsorisée par la MCB, le 11 mai prochain au Trianon Convention Centre.

Le but de cette conférence-débat de Béa Johnson sera de livrer des secrets et de découvrir un mode de vie où l’ingéniosité se conjugue avec l’application des cinq règles d’or : refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Elle aura pour objectif de prouver que le Zéro Déchet peut améliorer notre santé tout en nous permettant d’économiser du temps et de l’argent. En ce sens, elle proposera diverses solutions afin de combattre la pollution. L’audience aura ensuite la possibilité de poser des questions à l’oratrice. Béa Johnson a obtenu le Green Award en 2011. La conférence est gratuite.