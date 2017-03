EXPOSITION - DU 3 MARS AU 31 OCTOBRE À L’AVENTURE DU SUCRE : Regards from Mauritius prend la pose

Le livre Regards from Mauritius, publié en 2014 par l’artiste peintre Florent Beusse, en collaboration avec le romancier Amal Sewtohul, s’apprête à livrer de nouvelles facettes, lors d’une exposition qui se tiendra à partir du 3 mars au musée de l’Aventure du Sucre. Le public pourra découvrir une cinquantaine d’aquarelles, de nombreuses photographies et toiles, une carte interactive de Maurice, ainsi qu’une animation vidéo.

Du 3 mars au 31 octobre 2017, le musée de l’Aventure du Sucre accueillera l’exposition temporaire Regards from Mauritius. Le duo Florent Beusse et Amal Sewtohul a déjà fait parler de lui lors de la publication du livre en 2014, mais ce rendez-vous marquera la première présentation photographique d’Etienne Montille, qui les rejoint dans cette nouvelle aventure.

Cette exposition est le résultat d’une rencontre. Celle d’un dessinateur et aquarelliste et d’un photographe mauricien. Florent Beusse est né en France et vit à Maurice depuis plus de vingt ans. Il est à la tête d’une agence de publicité, est également connu pour ses dessins et a publié plusieurs ouvrages.

Etienne Montille est né à Maurice et a ensuite vécu en France. Titulaire d’un baccalauréat cinéma-audiovisuel, il a créé et dirigé une agence de communication à Paris après des études de droit. Parallèlement, il s’est laissé immerger dans le monde de l’image et du numérique. Il redécouvre son île grâce à sa passion pour la photographie lorsqu’il revient dans son pays natal, en 2015.

Regards complices.

Ces nouvelles facettes de Regards from Mauritius mettent en avant deux regards complices d’une île Maurice qu’ils affectionnent tant. Après que le livre a permis au public de découvrir la vie locale sous plusieurs angles, grâce à des aquarelles et des dessins à l’encre de Chine de Florent Beusse, le photographe Etienne Montille a relevé le défi d’interpréter l’ouvrage à sa façon. Soulignons que les textes poétiques d’Amal Sewtohul font toujours partie du voyage, cette fois sous forme d’animation vidéo. La voix du diplomate et écrivain mauricien apporte une touche de découverte le long des plages, des champs de canne ou encore des villes et des villages du pays.

Regards from Mauritius offre de belles émotions, avec des moyens techniques interactifs pour offrir une nouvelle dimension à la suite de cette aventure. Seront exposées près de cinquante aquarelles, dont quelques créations récentes de Florent Beusse; une quinzaine de photographies sur canevas prises sur un smartphone, ainsi que plusieurs toiles en acrylique, encre de Chine et gouache.

Le public peut accéder à l’expo aux tarifs suivants : Rs 175 (adultes) et Rs 90 (enfants et étudiants).