EXPOSITION : Jacques Désiré Wong So, un récit ouvert à l'infini

"Masterpeace XXL", l'exposition (fait suite à une résidence de l'artiste à l'Institut français de Maurice) de Jacques Désiré Wong So, se dévoile par un jeu de contrastes et de lumière. Si les 13 oeuvres, acrylique et encre (grands formats), exposées représentent le jour, d'autres évoquent la nuit dans une sorte d'aller-retour ou un jeu de "positifs et de négatifs", dit Jacques Désiré. En recourant à l'acrylique et à l'encre, deux techniques qui font partie liée avec la toile, l'artiste poursuit sa quête de la vibration colorée et de la relation de l'humain avec la nature.

Faut-il y voir une sorte d'évitement du tracé pictural présent dans ses anciennes marines ? Son processus créatif a néanmoins connu une nouvelle étape pour son premier solo à Maurice. Jacques Désiré Wong So a commencé à peindre véritablement en 2005 et a exposé pour la première fois à Rodrigues, sa terre natale en 2007.

Comme un écho distant, sa nouvelle série se caractérise par la persistance des images liées à la mer et la terre. "Le paysage se construit avec le temps, l'érosion…", nous dit Jacques Désiré. Son intérieur de création respire en bleu. Les travaux à l'encre de l'artiste explorent librement tous les bleus, ceux de l'âme aussi, et créent de secrètes plaines, grandes ou petites. Son geste est un élan du corps. Il vient déposer sur la toile de sereines bleuités. Peu de couleurs pour cet artiste qui travaille la matière dans ses acryliques avec une ascèse chromatique. Les couleurs s`étalent avec retenue : bleus d'outremer transparents, gris ombrés, blancs.

Jacques Désiré Wong So est venu lentement à l'abstraction, diminuant les traits, les formes pour aller vers l'essentiel, dans une voie abstraite et mystique. Il n'a qu'un but : l'union de l'homme et de la nature. Des élans libres de terre, plein ciel, plein regard en pleine mer. Wong So sublime les affres du temps.

Il y a beaucoup à découvrir dans les atmosphères sombres dans lesquelles cohabitant le jour et la nuit. L'artiste essaie de faire venir de l'intérieur la matière. Une simple toile, des taches d'encre et nous voilà entrainés dans un long voyage imaginaire. Des paysages, des terres lointaines et sans bornes, l'oeuvre de Jacques Désiré est un récit ouvert.

Les oeuvres de Jacques Désiré Wong So seront visibles à la galerie de l'IFM du 17 février au 21 mars 2017.

POINT DE VUE : Un essentiel mis à nu

Jacques Désiré Wong So est né à Rodrigues. Il a poursuivi des études en arts appliqués en France en 2000. Il est plus un peintre instinctif qu'un artiste qui prémédite les choses. Pas d'excès, mais une extrême retenue chez cet insulaire, dont la création artistique, est un récit ouvert qui épouse l'étendue. On est dans la suggestion, l'en deçà, l'en dedans. Sans origine ni centre, sa peinture est extensible à l'infini. L'exposition pourrait soumettre le public à une épreuve visuelle et temporelle où les images finissent par s'imposer durablement.