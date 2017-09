EXPOSITION—KHALID NAZROO : Voyage en couleurs

Laissez-vous guider entre terre et mer au centre de la ville-musée du golfe Arabique, en passant par Rabat, ville historique et capitale du Maroc. Immersion vers les emblématiques cactus saguaro d’Albuquerque au Nouveau-Mexique avant de découvrir les contours du Ward 4 de Port-Louis. Khalid Nazroo partage en couleurs sa vision du monde dans l’exposition Lieux - Couleurs. Il nous présente une série de gravures, de lithographies et de techniques mixtes, réalisées entre 2015 et 2017. Une trentaine d’œuvres visibles jusqu’au 19 octobre à la Galerie Imaaya à Phoenix.

Personnage incontournable de la scène artistique mauricienne, Khalid Nazroo choisit de mettre en lumière son art de vivre. C’est vers d’autres terres qu’il choisit de s’évader lorsque le besoin se fait sentir. “Certains pays m’interpellent et d’autres moins. Ces lieux nourrissent mon imaginaire et me permettent de continuer à créer. D’où ces travaux, que j’ai réalisés suite à mes voyages”, confie l’artiste, que Scope a rencontré à la galerie où il va exposer. Ces contrées éloignées sont essentielles à la vision du peintre et lithographe, séduit par des patrimoines architecturaux et par le cachet historique qu’ils renferment.

Des palmiers roses témoignent de son voyage à Abu Dhabi en 2016. “J’ai été très impressionné par l’architecture du nouveau Musée du Louvre, conçue par l’architecte français Jean Nouvel.” Khalid Nazroo a été conquis par la volonté de ce pays d’enrichir son patrimoine culturel en faisant appel à de grands noms de l’architecture et en ayant recours à des partenariats avec des musées aussi prestigieux que celui du Louvre.

C’est sur les pas de Matisse qu’il a marché lors de son séjour cette année dans la ville de Rabat. Plus loin, les cactus saguaro du Nouveau-Mexique attestent du voyage de Khalid Nazroo à Albuquerque au Nouveau-Mexique. “J’y étais en 2011 dans le cadre d’une résidence d’un mois en lithogravure.” Une traversée enrichissante, même si avant d’arriver à destination, l’artiste en a vu de toutes les couleurs.

Lieux - Couleurs permet également de découvrir la vision de la capitale de cet ancien Portlouisien. Le public pourra admirer des gravures réalisées sur le Ward 4. Enfin, entre autres travaux et voyages, Khalid Nazroo a sorti de ses tiroirs deux peintures de grande dimension datant de 1985, dont la fraîcheur est étonnante.

En attendant son prochain grand voyage au Maroc en 2018, Khalid Nazroo continue à “découvrir le monde à travers la musique et le cinéma”.



Infos clés

L’exposition se tiendra jusqu’au 19 octobre. Elle est visible du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

Les samedis 23 et 30 septembre, la galerie sera ouverte de 9h30 à 12h30.