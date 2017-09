EXPOSITION - LA CITÉ MÉCANIQUE DE META-MORPHOSIS : Le patrimoine mis en lumière

Meta-Morphosis met en lumière le savoir-faire et le labeur des Mauriciens. C’est une exposition sur le patrimoine industriel de Maurice vu à travers les images au pochoir de lumière du photographe Axel Ruhomaully et les pinceaux de l’artiste peintre et plasticien Gaël Froget.

Des tableaux et des objets sont exposés à la Galerie 3A The Excellence of Art, United Docks au Caudan, jusqu’au 15 novembre. Les visiteurs y découvrent le passé industriel du pays.

Des photos sur fond noir font ressortir des détails souvent surprenants. Sont également exposés des tableaux racontant une histoire de superstition et d’Afrique ancienne, à laquelle notre pays est attaché. Des peintures de l’artiste Gaël Froget complètent l’exposition.

La Cité mécanique renvoie le visiteur à une époque qui tombe peu à peu dans l’oubli. En témoigne cette photo de machine à écrire d’antan quasiment rouillée et aux touches usées par le temps. Les autres installations sont là pour rappeler l’effort fourni par les hommes et les femmes qui ont contribué à bâtir l’île Maurice.