EXPOSITION - LA POINTE TAMARIN : Éloise et Léa, les couleurs de l’enfance

L’innocence au bout du pinceau, elles mettent en scène leur vision du monde. Éloïse Labonté et Léa Louise n’ont que 8 ans, mais ont un coup de crayon surprenant. Ces petites artistes en herbe qui fréquentent La Pointe Tamarin Art & Music Centre ont sauté un palier. Elles trépignent d’impatience à l’idée de présenter aux côtés des plus grands leurs travaux, lors de l’exposition annuelle de cette association, qui se tiendra du 28 septembre au 8 octobre à Tamarin.

Tout sourire, après une journée d’école laborieuse, elles débarquent avec entrain à La Pointe Tamarin Art & Music Centre, une structure qui, depuis presque douze ans, utilise l’art pour combattre l’exclusion sociale. Très coquettes en blouse bleue et robe marine, les fillettes fréquentent l’école primaire Saint Benoît, située à quelques minutes du centre. Depuis que ces deux amies très complices ont eu vent qu’elles devaient se présenter et raconter leurs parcours, “elles sont toutes ouïes”, confie Jean-Yves l’Onflé, animateur principal à l’Art & Music Centre.

Artistes en herbe.

L’animateur remet à chacune ses travaux, histoire de peaufiner quelques derniers détails. Sans se faire prier, elles s’exécutent ! Pinceau en main, Éloïse observe d’abord sa toile et décide de préciser les contours d’un de ses petits-cousins. “En faisant ce dessin, j’ai pensé à mon cousin Didis et à mes petites-cousines. Chez ma grand-mère, nous jouons souvent ensemble. J’ai envie de faire ressortir la communion dans la famille”, explique-t-elle très timidement, les yeux brillant de fierté. Nous distinguons une belle maison mise en valeur par une longue allée, un beau potager, avec des légumes dessinés minutieusement. Au centre du tableau, une ribambelle d’enfants se tenant par la main, dont Éloïse fait partie.

Pour sa part, Léa a voulu témoigner de toute l’admiration qu’elle a pour la beauté de la nature. La petite écolo met en perspective la maison d’une amie à Tamarin, vue de la rue. “Les couleurs de ce paysage étaient trop jolies. J’ai toujours eu envie de la dessiner.”

Depuis quelques mois, orientées par les animateurs Mirella Ah-Fock, Eric Laviolette et Jean-Yves l’Onflé, Léa et Éloïse dessinent avec candeur ce qu’elles connaissent. Inspirées par leur quotidien, elles offrent des interprétations originales, personnelles et innocentes de leurs mondes.

Des filles curieuses et motivées.

Pour Jean-Yves l’Onflé, l’assiduité dont font preuve ces fillettes dans leurs travaux incarnent exactement les valeurs fondamentales sur lesquelles s’est construit le centre. “Utiliser l’art comme moyen d’expression pour lutter contre la précarité et l’exclusion, mais aussi développer le potentiel et les capacités des enfants de Tamarin.”

Les élèves du centre sont répartis en deux groupes : basique et avancé. Constatant le potentiel de Léa et d’Éloïse, “nous les avons transférées dans le groupe plus avancé car nous croyons en leur potentiel et leur capacité à se dépasser”. Leur façon de dessiner est très mature pour leur âge, souligne le responsable. “Ce sont des petites filles très curieuses et motivées.”

Habitante de Palma à Quatre-Bornes, Éloïse se déplace chaque dimanche depuis deux ans pour venir à ses leçons de peinture à Tamarin. “J’aime ce que je fais. L’idée de pouvoir m’améliorer et d’apprendre beaucoup plus de techniques est très importante.”

Artistiquement, elles se donnent à fond; académiquement, elles sont également des bosseuses. “Nous travaillons bien dans toutes les matières”, lance Léa, qui s’improvise comme porte-parole du duo. “Les mathématiques, ce n’est pas trop mon fort, mais dans les autres matières, je n’ai que des A”, avoue sincèrement la petite Éloïse.

Ambitieuses.

C’est une autre histoire pour sa camarade, qui “adore les mathématiques, car pour dessiner, on a besoin d’une certaine notion”, lance Léa, très sûre d’elle. Elle ajoute que “pour mesurer le canevas, c’est aussi important”. Éloïse affectionne les sciences et aussi l’histoire et la géographie. “On apprend comment garder la nature propre et comment respecter son environnement.”

Nos artistes en herbe sont très ambitieuses. Le rêve de Léa “est de devenir doctoresse pour contribuer à soigner les bobos du monde”. Éloïse, elle, aspire à partager ses connaissances en devenant enseignante et en donnant gratuitement de son temps pour aider les autres. “Tout comme le font Jean-Yves, Eric et Mirella”, souligne avec une maturité déconcertante Éloïse. Pas question de lâcher les pinceaux des mains, précise Léa. “Nous voulons aussi être des artistes, l’un n’empêche pas l’autre.”

En attendant d’apprendre d’autres techniques, comme le collage et la gravure, elles sont impatientes d’exposer leurs travaux, et invitent tous les Mauriciens à se joindre à eux.

Quatre-vingts tableaux d’enfants

L’exposition annuelle de l’Association La Pointe Tamarin Art & Music Centre est prévue du 28 septembre au 8 octobre. Quelque 80 tableaux réalisés par les enfants qui fréquent cet atelier de peinture animé par Jean-Yves l’Onflé seront mis en vente pour l’occasion. Le but est de montrer aux parents, aux sponsors et aux habitants de Tamarin et d’ailleurs les travaux des enfants, tout en offrant à ces derniers une plate-forme pour exposer leur créativité et les encourager. Les visiteurs découvriront des techniques différentes : gravure, pyrogravure, collage, broderie…

La petite nouveauté de cette année est que Jean-Yves l’Onflé exposera également avec les enfants et les jeunes de l’association.

Horaire : 9h30 à 17h, en semaine. Les dimanches, de 9h30 à 13h.

Lieu : Art & Music Centre (Chemin la poste de Tamarin).