EXPOSITION: L'abstraction en grand format avec Désiré Wong So

directrice culturelle de l'Institut français de Maurice s'était rendue à Rodrigues pour étudier les possibilités de collaboration avec les artistes de l'île au vaste lagon. Dans les expositions solos qu'il a présentées jusqu'ici, des solos à Rodrigues ou des contributions à des projets collectifs, se cotoyaient généralement des pièces figuratives sur la relation de l'humain à la nature, et des pièces abstraites dans lesquelles il travaille sur la matière et le mouvement.

Le coût de la toile à Rodrigues, deux fois plus élevé qu'ici, fait qu'il a toujours travaillé sur des formats modestes, le plus souvent en A3 et A2. Il n'a eu l'occasion d'utiliser des formats monumentaux qu'à deux reprises pour les commandes de décor du metteur en scène Jean-Pierre Soussigne, pour les pièces de théâtre En attendant Godot et Histoire d'une cathédrale. Mais le désir de poser ses propres créations sur de grands formats était là depuis longtemps, si bien qu'il peut maintenant le concrétiser dans le cadre de cette résidence, où la plus grande pièce mesurera 1,80 m sur 1,40 m.

En jouant sur la traduction en anglais de chef-d’œuvre (masterpiece), le titre de l'exposition, Master Peace XXL, propose une lecture personnelle de la notion de paix à travers une exploration de la matière et du geste. Autre fait nouveau dans la démarche de l'artiste, toutes les pièces présentées seront abstraites, invitant le visiteur à explorer son ressenti dans sa forme la plus pure sans être troublé par la représentation du réel et les identifications qui peuvent y être associées.

Geste pur

Un des volets du travail en préparation consiste à explorer les effets de l'eau sur l'encre de Chine, en la mariant parfois à l'acrylique. « J'aime à dire, nous annonçait-il dans son atelier de l'IFM, que je peux faire un tableau d'un seul geste, que je suis dans la recherche du geste pur. » Désiré Wong So s'est intéressé à la technique des taches d'encre, inventée par le psychiatre Hermann Rorschach, le fameux test de Rorschach, où l'on invite le patient à raconter ce que lui évoquent ces tâches tracées aléatoirement sur le papier. Cette technique a permis de démontrer que la perception varie d'une personne à l'autre selon sa personnalité et ses préoccupations.

Ici, loin de l'évaluation psychologique, l'artiste suit le cheminement de l'encre sur la toile, en l'aidant un peu par un ajout d'eau, parfois en l'associant à de la peinture acrylique bleue. Il crée son motif en remuant la toile jusqu'à ce que les traînées d'encre plus ou moins diluée s'épuisent sur la surface et sèchent. La présence et la concentration que demandent ces moments relèvent de l'exercice de méditation, où le travail du souffle joue son rôle et permet à l'artiste de cheminer vers la légèreté et la paix intérieure qu'il recherche dans cet exercice.

Le visiteur pourra lui-même appréhender cet état de sérénité en se contentant très simplement d'observer les évanescences de l'encre, ses ridules, mouvements étoilés, ses effets brouillés et parcours dans l'espace, guidés par le geste de l'artiste, dont elle imprime ainsi la trace. Toute forme figurative que l'on y reconnaîtrait est purement fortuite, à l'instar de la suggestion d'un corps féminin dans l'une des pièces.

Matière et lissé

Désiré Wong So caresse une autre ambition à l'égard du public qu'il exprime dans sa note d'intention : « Le rôle social de cette expérience visuelle serait que nous parvenions, enfin nous, tout le monde, utopique certes, à nous tenir la main symboliquement et à regarder l'avenir avec optimisme et l'esprit critique dépourvu des réflexes conditionnés perturbateurs dans notre quotidien. Je parle bien sûr de notre smartphone, du bus, de la voiture, du travail, des travaux ménagers, tous ces petits détails qui surchargent notre quotidien et qui nous ralentissent dans notre vraie mission : d'être pure énergie. »

Un autre volet de ce travail réside dans l'affirmation du geste de l'artiste, qui pose alors la matière au couteau dans un élan qui peut parfois faire échos à l'abstraction lyrique de Georges Mathieu (Identité minérale, Mimesis). Mémoire résiduelle étonne par l'abondance de matière et une apparence désordonnée, légèrement anxiogène, qui semble relever de l'exutoire. Utilisant toujours les tons bleu et jaune, il s'investit ailleurs dans le fondu et le lissé, où le bleu foncé semble se dissiper par endroits pour laisser jaillir la lumière (Réfracté, Desireless). Master peace XXL devrait se composer finalement de 13 grands formats, dont quelques-uns sont désormais achevés, et d'une bonne douzaine de petits formats sur papier, autant de variations sur les mouvements aléatoires de l'encre, sur une surface lisse cette fois-ci.