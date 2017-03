EXPOSITION - PATRICK JELIN : Collecte visuelle et vent de liberté

Patrick Jelin, photographe, s’est aventuré dans les champs de cannes à Calebasses, Maurice pour accompagner les « Femmes des plantations» qui effectuent leurs derniers gestes. A travers une vingtaine de portraits, l’artiste apporte son témoignage sur les derniers jours d’exploitation de la canne à la main et surtout sur ces femmes qui malgré la rudesse de leur travail vouent une véritable passion pour les plantations. Ce sont donc 23 images et l’imaginaire de la communauté, incarnés dans les « technochromes» (des impressions de photos sur différents supports, papiers, bâches, textiles) qui habillent l’image, qui dote celle-ci d’une dimension réaliste par certains aspects.

Ce déploiement de l’image, cette entreprise de saisie, de capture de profils engendrent un art singulier, une profusion de portraits que le public peut voir jusqu’au 8 mars à la galerie de l’école des beaux-arts de l’Institut Mahatma Gandhi aux heures d’ouverture. Une vue d’ensemble d’un travail pictural au plus près des choses en même temps qu’une réflexion sur la photographie elle-même : des sphères «technochromisées» (impressions de photos sur différents supports). Des images poignantes sur le travail de ces femmes accompagnées de sphères. Un travail original tant du point de vue de l’impression, l’expression, la proposition d`un parcours dans l’histoire de Maurice envisagée dans sa pluralité. Bien que les images de Patrick Jelin se suffisent à elles-mêmes pour être compréhensibles, il fallait toute la réflexion de l’auteur pour entrer dans les profondeurs de son œuvre. Patrick Jelin, voyageur-type « l’exote », a instauré un moyen de dialogue (à travers la photographie) entre soi-même et la chose vue. « J’ai commencé à faire des installations et photographier dans différents endroits de l’île. Sur le lagon à Bernache à Tamarin ou à Gris-Gris… »

Dans son contenu et dans les différentes formes qu’a pris son travail, la photographie de Jelin se fait le reflet et l’observatoire des mutations de notre société. Les femmes rurales s’occupent du travail dans les champs mais également leurs foyers. Proche de la mise en scène du corps, mais loin aussi du style documentaire, la photo est ici en prise directe avec la femme qui pose, sa picturalité, ce qui montre toute la singularité du travail (complexité des tirages, unité des couleurs) de Patrick Jelin. La technique a généré une nouvelle relation à ses images, élargissant le champ de la photographie, délimitant un genre.

Mode, musique musique, reportage photo : Patrick Jelin a été l’assistant d’Irving Penn, a réalisé des portraits (de Kraftwerk, Klaus Kinski, PattiSmith, Elton John, Karl Lagerfeld, César et Jean Marais, entre autres), tout en étant free-lance pour EMI et Egoïste de luxe (où il collabore avec l’architecte d’intérieur Andrée Putman). En 1979, Warner lui confie le reportage photos qui illustrera le coffret de Starmania, l’opéra rock légendaire de Michel Berger et Luc Plamondon. Patrick a suffisamment d`expérience et possède une envie de recherches libres. Photographe polyvalent et créatif, son travail sur les « Femmes des plantations» à Maurice, répond a une logique impeccable. Un travail tout en retenue qui montre que l’auteur travaille au plus près de son sujet tout en prenant la bonne distance avec ce qui est visible et ce qui est photographié. Acte de prise de vue à la dimension joyeuse. Les yeux grands ouverts, attentif à l’usage de la statuaire traditionnelle dans la série qu’il présente. L’auteur combine mémoire, rituel et autres trouvailles. C’est là que cet artiste apporte son coefficient d’art.