EXPOSITION: Paysages et rêveries

L'immeuble Dias Pier du Caudan Waterfront accueille pour le première fois, du 27 février au 3 mars, les travaux d'Alexia Tilipiegris et de Benoît Kœnig. Ce dernier est particulièrement connu à Rivière-Noire comme le « peintre du parking ». Depuis une quinzaine d'années, il propose ses tableaux sur le parking du supermarché London de Rivière-Noire et il ne se passe généralement pas une journée sans qu'il vende une de ses toiles réalisées à la peinture à l'huile, généralement paysagères. S'il a pour habitude de représenter des paysages et scènes de vie de la côte ouest, sa région, il élargit cette fois son champ de représentation à l'ensemble de Maurice et Rodrigues, sous le thème « couleur créole ». Outre ses paysages aux couleurs souvent très vives, avec une série « vu du large » particulièrement intéressante pour l'originalité de l'angle de vue, cet artiste autodidacte présente également des sculptures en bois.

Alexia Tilipiegris est quant à elle une jeune femme de 22 ans ayant suivi une formation aux beaux-arts au MGI et éprouve une grande amitié pour ce peintre. Elle se joint à lui pour montrer ses propres travaux qui, mis à part quelques paysages ou scènes d'intérieur, montrent dans leur grande majorité des créations particulièrement oniriques qui expriment des émotions et sentiments personnels en mettant en scène des personnages imaginaires. « Toi et moi melanze », « ziska nepli kone » ajoute-t-elle pour nous, entend ainsi montrer la puissance de l'amour qui peut unir les êtres dans des dimensions qui les dépassent complètement. Deux personnages de profil accroupis l'un face à l'autre sont ainsi en lévitation dans le cosmos, parmi et au-delà des planètes, dont la taille est réduite à leur échelle. Ailleurs, on vit une récolte au clair de lune sur un banyan mythique, où on croise des personnages au visage composite, parfois effrayant, une princesse très entourée, etc. Alexia Tilipiegris livre ainsi quelques extraits d'un monde intérieur particulièrement fertile pour lequel elle recourt à la peinture à l'huile, l'acrylique ou la sérigraphie.