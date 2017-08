EXPOSITION À PORT-LOUIS : Debonairs Pizza promeut l'art

Les artistes mauriciens, ou même internationaux, disposent depuis hier d'un nouvel espace pour exposer leurs créations. À travers l'initiative “Amazingly Creative”, Debonairs Pizza se propose d'accueillir les œuvres artistiques au sein de sa pizzeria à Queen's Street, Port-Louis, afin d'accroître la visibilité des artistes.

« Nous réfléchissions depuis quelque temps à promouvoir l'art. L'espace que nous avons nous permet de le faire », a expliqué David Lee, marketing manager chez Debonairs Pizza, au lancement d'Amazingly Creative hier à Port-Louis. La pizzeria du groupe, située à Queen's Street, souhaite offrir un lieu d'exposition aux artistes pendant un mois, et ce gratuitement. David Lee a soutenu que la plateforme mise à la disposition des artistes les aidera non seulement à se faire connaître, mais aussi à toucher un plus large public.

Présent lors de ce lancement, le ministre des Arts et de la Culture, Pradeep Roopun, a annoncé la création d'un répertoire des artistes à Maurice. Un inventaire en ce sens a déjà commencé au niveau de la municipalité de Port-Louis et des conseils de district. « Cet inventaire nous permettra de mieux les soutenir et éventuellement de promouvoir leurs talents », a-t-il déclaré. Selon le ministre, l'art commence à gagner du terrain à Maurice. « Nous vivons une renaissance sur notre manière de voir l'art. Cela se produit peut-être par notre niveau de développement ou à cause de la mondialisation », ajoute-t-il. Pradeep Roopun se réjouit de la prise de conscience artistique et culturelle des Mauriciens. En vue d'accroître la popularité des artistes, une réunion se tiendra avec l'Association des hôteliers et restaurateurs (AHRIM) pour voir de quelle manière ces établissements pourront eux aussi aider à la promotion de l'art.

Lors du lancement d'Amazingly Creative, plusieurs tableaux de différents artistes ont été exposés. Une démonstration de peinture en direct et de sculpture sur fruits a été réalisée par deux artistes, dont une étrangère.