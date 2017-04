EXPOSITION : Repenser les identités

Une exposition collective sur le thème : « « Migrations, identités et appartenances » est actuellement visible à l'Institut français de Maurice (IFM) à l'initiative de l'association pARTage. Elle réunit une trentaine d'artistes locaux, régionaux et internationaux pour vivre et créer ensemble sur un thème d'actualité.

Cette démarche montre une volonté de développer les notions d'identité et d`appartenance, et de les confronter au phénomène prédominant dans l'organisation actuelle du monde : la mondialisation. Pour illustrer son propos, l'atelier pARTage utilise la figure du migrant dans un espace mobile du fait de la mondialisation, les "frontières deviennent poreuses". Cette mobilité remet sans cesse en question les composantes de notre identité. Les interrogations se traduisent souvent par une peur grandissante de l'autre. Longtemps, voyager, partir, était un choix, le reflet d'un désir de se confronter à une autre culture, pour une vie meilleure. Aujourd'hui, « partir » est souvent synonyme de « fuir ». Les événements actuels, la négation de l'altérité ont conduit une trentaine d'artistes originaires des quatre coins de la planète à utiliser leur medium de prédilection pour s'interroger : "Qui suis-je ? Quelle est mon identité ?"

Installations, gravures, peintures, assemblages, photographies et sculptures montrent la vision de chacun des artistes. Le thème choisi suscite des échanges entre différents pays, différents artistes pour nier la menace qui pèse sur nos cultures et réorienter notre approche de la modernité. A voir à l'IFM jusqu'au 29 avril 2017. Les artistes qui exposent sont :

Yann Pocreau (Canada), Zainou Elabidine Ali Mohamed (Comores), Dagrún Matthíasdóttir (Islande) Gunjan Tyagi (Inde), Li Cho Hsien Mathieu (Madagascar), Deepa Bahadoor (Maurice), Nirmala Luckeenarain (Maurice), Gerard Foy (Maurice), Nirmal Hurry (Maurice), Krishna Luchoomun (Maurice), Sultana Haukim (Maurice), Pamela Sunnee (Maurice), Alix Le Juge (Maurice), Vick Shibdoyal (Maurice), Nalini Gopaul (Maurice), Mala Ramyead (Maurice), Muntasir Koodruth (Maurice), Jean Yves Lonfle (Maurice), Reynald Alaguiry (La Réunion/France), Kako (La Réunion/France), Allen Barreau (Seychelles), Leonard Nigel Henri (Seychelles), James Patrick Agricole (Seychelles), Rude Robert Alexis (Seychelles), Meghan Judge (Afrique du Sud), Clemens Sou (Corée du Sud), Sydney Kacele Siansangu (Zambie), Seila Fernández Arconada (Espagne/Royaume-Uni), Takura Tawandaphilemon (Zimbabwe).