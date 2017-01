EXTENSION DES MANDATS D’ARRÊT : L’avocat de Nandanee Soornack objecte à la demande du DPP

Nandanee Soornack, patronne d’Airway Coffee et proche de l’ex-PM Navin Ramgoolam, fait face à quatre accusations provisoires devant le tribunal de Port-Louis. Lors de l’appel de l’affaire ce matin devant la magistrate Adila Hamuth, la représentante du Directeur des Poursuites publiques (DPP), Me Kesri Soochit, a demandé que les mandats d’arrêt soient de nouveau étendus en attendant l’appel devant la Cour de Bologne fixé pour le 3 février. L’avocat de Soornack, Me Asveen Gopee, a objecté à cette demande. Les débats auront lieu le 28 janvier. Les mandats d’arrêt ont par ailleurs été étendus jusqu’à cette date.

Me Keshri Soochit, représentante du DPP, a informé la cour que l’appel sera entendu le 3 février et a ainsi demandé que les mandats d’arrêts soient étendus. Le bureau du DPP conteste le jugement de la cour de Bologne, qui a rejeté la demande d’extradition logée par l’État contre la femme d’affaires, Nandanee Soornack.

Cette dernière, arrêtée en Italie le 16 avril 2015 avant d’être assignée à résidence après avoir été traduite en cour de justice de Parme, s’était retrouvée devant la cour d’appel de Bologne dans le cadre des procédures de contestation de son extradition d’Italie. Nandanee Soornack avait fui Maurice à la suite des dernières élections générales de 2014, mais avait été rattrapée par la justice pour sa proximité avec l’ex-Premier ministre, Navin Ramgoolam. Elle fait l’objet de quatre charges provisoires en cour de Port-Louis pour trafic d’influence, blanchiment d’argent allégué dans l’affaire Dufry/Frydu, pour l’achat d’une maison à Floréal ainsi que pour complot allégué dans l’affaire Roches-Noires.

En vue de contester son extradition, la patronne d’Airway Coffee avait avancé notamment comme argument devant le Full Bench de la Cour d’appel de Bologne qu’elle craint pour sa fille de six ans, l’unique héritière de la fortune de la dynastie Ramgoolam. Le 15 septembre dernier, la Cour d’appel de Bologne avait rejeté la demande d’extradition de Nandanee Soornack sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par le tribunal de Port-Louis. En rendant son jugement, la cour avait considéré l’arrestation arbitraire par le CCID de l’avoué de Nandanee Soornack, Me Pazhany Thandrayen, le 14 mars 2015, à sa descente d’avion, avec la saisie de documents de nature légale concernant Madam Ou Kone Ki Mwa. La VVIP Saga de février 2015 a également été prise en compte, avec deux représentants de Dufry Ltd retenus illégalement et contre leur gré à Maurice.