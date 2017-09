EXTRA CURRICULAR—OMNICANE AWARD 2017 : Le premier prix au RCC

Le collège Royal de Curepipe a remporté l’Omnicane Award 2017. La remise des prix s’est tenue hier au Holiday-Inn Mauritius Mon Trésor, en présence du vice-président de la République, Barlen Vyapoory, et du ministre des Administrations régionales. Le RCC a devancé l’équipe du Queen Elizabeth College et de celle du Collège Saint-Esprit. Le thème de cette édition était « In the context of growing economic challenges and changing social landscape, should the welfare state in Mauritius be maintained, dismantled or adapted ? »

Chacun des membres de l’équipe gagnante du collège Royal de Curepipe, composée d’Irfan Mallam-Hassam, Vidish Domun, Adrien Li Poo Kim, Rayyan Valaydon et de Jean-Hughes Jugganaigooloo, a été récompensé d’un Cash Prize de Rs 20 000 et d’un trophée. Les membres de l’équipe du Queen Elizabeth College, classée deuxième et comprenant Chetna Goorah, Vedshikha Mogunchand, Madhumeeta Audit, Pragatee Narain et Xianting Wu, sont reparties avec un Cash Prize de Rs 8 000 chacune. Compte tenu du niveau élevé des travaux soumis, le jury, présidé par Danielle Wong, a pris la décision d’accorder trois prix spéciaux, soit aux participants du Collège St-Esprit, Beedassy Toshunsing, Yusuf-Ali Jandally, Lekhansh Dhunnookchand, Nikhilesh Ramadhin et Yajiv Andinarayen, ceux du Gaëtan Raynal State College, Deevianah Luxmee Soobul, Yushra Bibi Imrit, Raksha Sophi, Kooshmaanda Jankee et Naina Devi Seeboruth et du collège Royal de Curepipe avec Khoosav Bundhoo, Akshay Nundoochan, Kelvin Appadoo, Dhanveer Emrith et Krishna Aroomoogon.