FABIEN CANGO : Dessein d’artiste

On ne devient pas artiste. On l’est ou on ne l’est pas. Scope s’est entretenu avec Fabien Cango à propos de culture artistique. Un entretien enrichissant pour qui s’intéresse à la chose. L’artiste peintre nous livre ses références et ses fonds d’atelier sur un plateau de cuisine.

Fabien Cango n’a pas voulu devenir artiste peintre car “je sais que les artistes meurent de faim à Maurice”. Il commence à peindre en dilettante. Cango expose pour la première fois en 1992. Il a 52 ans. L’artiste peintre cherche à donner un peu de beauté au monde. Un monde qui a aussi besoin de bonté et de se comprendre. Une pensée à méditer…

À quoi bon rouler en Porsche si l’on n’a pas un seul tableau sur ses murs et si l’on n’achète pas le moindre livre ? s’interroge ce monsieur de 76 ans. “Ceux-là ont du pognon mais pas de culture. C’est dommage. J’espère que les gens qui m’aiment viendront à l’expo… même s’ils ont beaucoup de pognon”, dit Fabien Cango, en vernissant minutieusement un tableau. Sa voix résonne dans la galerie Imaaya et un sourire malicieux s’accroche à son visage.

Nous feuilletons ses cahiers de dessins posés sur une table. Des croquis sont devenus tableaux; d’autres resteront aux dessins réalisés au crayon. Des premiers jets de projets artistiques inaboutis. L’artiste se navre des jeunes qui n’améliorent pas leurs dessins. À cela s’ajoute l’absence de modèles posant nus. Beaux-arts et perversité sont confondus par les esprits sectaires : allusion faite à certains groupes socioculturels qui s’étaient permis de décrocher un tableau dans une expo.

“C’est le fond qui fait le tableau”.

Il faut savoir faire deux choses à fois. Cango énumère : Matisse faisait deux à trois heures de violon chaque matin; Vlaminck était coureur cycliste; Van Dongen lutteur dans des foires; Max Ernst vendait du vin. Tous avaient un violon d’Ingres ! On ne saura pas davantage sur la guitare qui trône dans l’atelier… sinon que le peintre reprend ses dessins et les perfectionne inlassablement. “C’est le fond qui fait le tableau.”

Fabien Cango peint essentiellement à l’huile car, dit-il, la cuisine à l’huile est plus intéressante que celle à l’acrylique. Il y a beaucoup plus de couleurs à l’huile que de couleurs à l’acrylique. Il concède que l’on peut travailler avec seulement cinq couleurs sur sa palette. “Moins il y a de couleurs sur la palette, plus il y a de couleurs sur le tableau.”

L’artiste se documente beaucoup. Dans son grenier, il a beaucoup de livres à propos de peintres. Il nous parle de Johan Jongkind, un peintre hollandais mort dans la misère à Paris. Jongkind fut le prof de Monet; Cango a pu voir ses cahiers au Musée d’Orsay à Paris. Jongkind avait conseillé à Monet de faire des aquarelles et de les recopier. “On réalise ainsi des peintures merveilleuses car on copie tous ses défauts. Le dessin et la peinture sont avant tout des défauts. Ces défauts donnent vie à la peinture. Sans défauts, c’est foutu !”

Sans imperfection, le regardeur ne peut pénétrer un tableau. Ne pas terminer une œuvre afin que le regardeur puisse terminer ce qu’a commencé le peintre : ainsi s’établit une connexion entre l’œuvre et la personne qui la contemple. Le public a une part de satisfaction à terminer ce que l’artiste a commencé. Les imperfections permettent de rentrer dans un tableau et se projeter dans la scène. Les références portlouisiennes de Cango procureront cette sensation aux esthètes comme aux néophytes.

“J’ai appris l’huile avec Constantin”.

Fabien Cango formait les jeunes au dessin et à la peinture. “Mais tout est parti à vau l’eau car certains parents pensaient que j’enseignais à leurs enfants comment réussir aux examens. Or, j’enseignais le dessin pour que ces jeunes parviennent à comprendre et à apprécier l’art et éventuellement peindre…”

Où l’ont mené les 42 années de peinture ? Il prend du temps avant de répondre. Après un moment de réflexion, Fabien Cango reprend la conversation. Hormis l’argent pour un atelier et beaucoup de connaissances, il ne voit pas trop ce que les années de peinture ont bien pu apporter à sa vie. Il connaît bien les grands peintres et certainement ceux de moindre envergure. “L’autre jour, j’ai vu une expo de Marquet à Paris et celle de Bernard Buffet, que j’ai beaucoup aimée.”

Revenons au Port-Louis de ses tableaux. Une fois, Vaco Baissac a dit à Fabien Cango la chose suivante : “Fabien, tes tableaux sentent le poisson salé !” On ne pouvait faire de meilleur compliment au peintre…

Fabien Cango est originaire de Moka et a découvert la capitale à 17 ans. Il prenait le train chaque matin pour se rendre au collège St-Joseph à Curepipe. Port-Louis est venu bien après, ainsi que la photographie.

À 35 ans, Cango se décide à rencontrer Serge Constantin au Plaza. “J’ai appris l’huile avec Constantin. Je pensais que c’était une personne inaccessible mais je fus surpris par sa grande simplicité.” Sans doute la marque des artistes véritables. Avis aux amateurs qui pètent plus haut que leur cul…



FABIEN CANGO : Intensité de profondeur

On naît artiste; on ne le devient pas. Fabien Cango ne transige pas. Voici 42 ans que l’ancien radiographe étale des couleurs et des émotions. Il a bourlingué à travers les paysages.

À l’âge de 35 ans, il couche sur papier ses premières couleurs. Le déclic est venu d’un ouvrage sur le fauvisme. “Je me suis dit : voilà ce que je cherchais.” Matisse, Vlaminck, Van Dongen…

La peinture est une cuisine. Des recettes sont mises au point selon les envies et les goûts de celui qui peint. Est-ce bien étonnant que l’artiste reproduise sa propre cuisine en couleurs et donne à voir les lumières de son atelier ? Une guitare oubliée sur un canapé, posé sur un fond qui confère une profondeur dans laquelle le regard s’enfonce et découvre à chaque fois de nouveaux détails…

L’expo Immensément petit laisse voir des petits formats contenant une profusion de choses. Déceler. Ressentir. Il y a en effet beaucoup de vies concentrées dans ces petits cadres. Une vie grouillante qui aujourd’hui a disparu, comme les marchands ambulants de Port-Louis, les marchands de boulettes à la rue Royale. Une partie de notre patrimoine que Cango sauve de l’oubli.

C’est pour ainsi dire “un fond d’atelier” qu’expose l’artiste. Sans la galeriste Charlie d’Hotman, sans doute n’aurions-nous jamais vu ces tableaux si attachants et intenses. Ces peintures qui nous parlent et qui parlent à notre inconscient.

Fabien Cango est dur envers ses œuvres. Le signe d’une grande exigence. Un gage de beauté que tout un chacun gagnerait à voir et à vivre à travers ses petits tableaux, immenses par leur intensité.

L’expo est visible jusqu’au 26 mai, du lundi au vendredi, entre 10h et 17h, à la galerie Imaaya à Phoenix.