Le fabuleux destin de l’anobli poulain

Le cheval de Troie a accompli sa mission. Il a enfin mis bas. Nous n’avions nul besoin de jument et encore moins de jumelles pour voir débarquer sans le lange, mais dans la louange, le divin poulain. Celui qui, selon son génie de géniteur, délivrerait le pays de tout mal. Un sauveur nous serait apparemment né.

Les cris de putois et les menaces d’une opposition désunie n’y feront rien. Le petit est là, bien au chaud, pour au moins les trois prochaines années. C’est Papounet en personne qui lui a préparé le berceau avec amour. Et dans la légalité ! Peut-être pas dans la moralité. Sans un référendum, nul ne peut dire s’il obtiendrait le plébiscite de la population pour le poste suprême. Mais quid de la moralité en politique ? Et qui des leaders de nos principaux partis peut encore se prétendre moral ?

La politique, nous le savons, est l’art de la ruse. À Maurice comme ailleurs. Il arrive cependant que la ruse se joue de son propre ruseur. C’est ce qui s’est passé aux dernières élections. Le MMM et le PTr qui se croyaient des géants avaient pensé que leur alliance serait imbattable et avaient complètement écarté la possibilité d’un David triomphant de Goliath. Le spectre d’un statistiquement certain 60/0 les avait aveuglés au point de ne pas jauger la pourtant prévisible réaction d’un peuple trahi et abandonné. Maintenant, au moins, les politiques savent que les statistiques mentent aussi bien qu’eux. Le PTr, le MMM et le PMSD sont tous autant responsables de ce qui nous arrive aujourd’hui. Après avoir glorifié les Jugnauth, Xavier trouve aujourd’hui que le MSM n’a pas changé. Triste ! Triste et dommage. Espérons qu’il n’éprouvera bientôt quelque nostalgie des « vertus » travaillistes.

Le MSM, de son côté, obnubilé par son écrasante victoire, ne semble pas avoir retenu de leçon. Il donne l’impression de se complaire dans les mêmes eaux glauques qui ont enseveli Navin et ses acolytes : goinfrerie, passe-droits, népotisme, arrogance. Il a la même tendance à réduire notre démocratie à une caricature.

La triste réalité, c’est que le peuple n’arrive pas à se délester de ces partis nocifs qui sévissent depuis trop longtemps. Depuis la création du MMM en 1969, il n’y a eu aucune révélation, aucun frisson d’espoir. Oublions ces pustules désenchantées qui ne pensent qu’à se loger dans le creux de la partie grasse de ces formations aussi vétustes que leurs leaders respectifs : elles disparaîtront plus vite que leur ombre. Maurice regorge pourtant de jeunes capables et hautement qualifiés qui malheureusement se refusent ou hésitent à mettre leurs compétences au service du pays. Il y a aussi au sein de nos partis traditionnels de bons éléments qui, pour des raisons obscures, ont abandonné leur libre arbitre pour suivre aveuglément de soi-disant leaders jusqu’aux enfers. Ils sont, bien entendu, aussi coupables.

Il est temps qu’on se le dise : les vieux routiers de notre paysage politique ne feront rien pour le prolétaire : celui qui trime honnêtement pour essayer d’offrir un chouia de confort à sa famille. Ils ont tous goûté à la gloire et au pouvoir et n’ont en tête qu’un rêve, pas celui qu’ils nous vendent, mais leur rêve personnel de grandeur. À nous de voir. Navin, Anerood, Pravind, Paul, Xavier ? Nou gete… Kot kapav tini, nou ava tini!