FACE AUX AGISSEMENTS DE L'APIM : Marco Alphonse veut « rassembler les boulistes »

Il espère réunir autant de monde que possible pour leur parler de la situation dans laquelle se trouve la pétanque. Il, c'est Marco Alphonse, l'infatigable bouliste de Mahébourg et pourfendeur de l'Association de Pétanque de l'île Maurice (APIM). Ce mercredi 1er février à partir de 9h30, il organisera une grande compétition à Mahébourg qui se veut aussi être une rencontre en vue de discuter de l'avenir de cette discipline dans l'île.

Marco Alphonse peut-on savoir pourquoi vous organisez la Grande Manifestation de Pétanque prévue pour le 1er février 2017 à Mahébourg ?

C'est une journée de compétition de double hommes et tête-à-tête dames qui débute à partir de 9h30 dans le but de réunir un maximum de personnes, des licenciés de la fédération et aussi les amoureux de cette discipline. La pétanque mauricienne passe par des moments difficiles et en tant que bouliste je pense qu'il est de mon devoir d'informer tous ceux concernés par cette discipline de ce qui se passe actuellement au sein de l'Association Pétanque de l'Île Maurice (APIM), qui est, à mon avis, inacceptable.

Que se passe-t-il au sein de l'APIM ?

Des choses très graves. Par exemple, malgré la démission de Rajcoomar Radhakrishjnasing comme président de l'APIM, il était pourtant présent à Madagascar parmi la délégation mauricienne pour assister au Championnat du Monde de pétanque. Malgré sa démission, l'ex-président de l'APIM a présidé une réunion de la fédération le 14 décembre 2016 au siège de la fédération à Curepipe. Malgré qu'il a démissionné, c'est bien lui qui a sélectionné une équipe-mixte pour représenter Maurice en avril 2017 dans une compétition en Belgique. À chaque fois ce sont les mêmes personnes qui sont du voyage au détriment de ceux qui jouent activement à la pétanque. Et je peux vous citer encore d'autres exemples.

Vous soupçonnez qu'il y a maldonne au sein de l'APIM ?

Maldonne je ne sais pas, mais sachez quand même qu'une équipe de Moka a été championne en 2016 et, à ce jour, ses boulistes n'ont pas encore reçu leur cash prize. À la place, ils ont obtenu des trophées miniatures. La logique et la méritocratie veulent que ce sont les joueurs de cette équipe qui représentent le pays dans des compétitions, et pas les membres de la fédération. Je vous cite un autre cas ou Faez Abdoolatiff remplace le secrétaire démissionnaire Prem Boudena et part en Australie pour une compétition. Puis, tous les clubs reçoivent en janvier de cette année un calendrier pour la saison 2017, mais c'est Javed Lalljee qui signe comme secrétaire. Which is which ? On n'arrive plus à savoir ce qui se passe vraiment au sein de l'APIM.

Pensez-vous que les boulistes vont rejoindre votre mouvement ?

Il est désormais le moment où chacun doit assumer ses responsabilités. Les boulistes se plaignent de la gestion de l'APIM. Donc, il faut qu'ils agissent et qu'ils ne se contentent pas d'être spectateurs d'une situation où certains en profitent à leur détriment.