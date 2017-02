FACILITATION DES AFFAIRES : La Financial Services Act amendée

La Financial Services Commission (FSC), l’autorité régulatrice du secteur des services financiers non bancaires, a apporté des amendements à la Financial Services Act de 2007 en vue de promouvoir la facilitation des affaires dans le secteur tombant sous sa juridiction.

Deux amendements ont été apportés à la Section 23 du texte de loi. Le premier concerne l’introduction d’une nouvelle sous-section. Celle-ci fait provision pour que des sociétés enregistrées soient exemptées de rechercher l’approbation du régulateur quand il y a un transfert d’actions, de parts ou de « beneficial interest » d’une société à une autre, si ce transfert concerne moins de 5 % du capital. De plus, un tel transfert ne doit pas se traduire par un changement de contrôle d’une société. La FSC doit être informée de cette transaction dans un délai ne dépassant pas 14 jours.

Si les actions ou « beneficial interest » d’une société enregistrée ou impliquée dans la transaction sont cotées sur le marché boursier, que ce soit à Maurice ou à l’étranger, les parties concernées doivent informer la FSC au moins une fois l’an (au plus tard le 31 janvier de chaque année) de toutes les transactions effectuées pendant l’année écoulée.

Le deuxième amendement concerne les Sections 23 (4) et 23 (4A) de la Financial Services Act. Pour ce qui est de la Section 23 (4), la décision vise à permettre à la FSC d’émettre de nouveaux règlements pour exempter les compagnies détenant un permis d’opération de rechercher le feu vert de l’autorité en question pour le transfert de certains types ou catégories d’actions ou de « beneficial interest ». La FSC rappelle que le 19 janvier 2017 elle avait émis les Financial Services (Exemption from Approval of Controllers and Beneficial Owners) Rules 2016 à cet effet. Ces règlements autorisent une compagnie à ne pas rechercher l’approbation de la FSC pour toute émission ou transfert d’actions ou de « beneficial interest » à condition qu’il n’y ait pas de droits de vote attachés à ces titres.

Interrogé ce matin, Samade Joomun, CEO de Global Finance Mauritius, organisation regroupant différents opérateurs du secteur des services financiers, a déclaré que les amendements décidés par la FSC, à première vue, vont dans la bonne direction. Mais il attend la réaction des membres de GFM pour savoir si les autorités peuvent aller plus loin dans leur démarche d’améliorer le cadre de facilitation des affaires dans le secteur en question.