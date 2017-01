LE FAIT DE L'ANNÉE 2016 : Présentation du Sports Bill 2016, une loi…

Après de longues tergiversations et une annonce faite dans le Budget 2016-17 disant que la nouvelle loi sur le sport mauricien n'allait être présentée qu'en 2017, c'est finalement le mercredi 21 décembre que le Sports Bill a été présenté et voté à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle loi appelée à remplacer celle de 2013, qui fut aussi présentée en décembre par l'ex-ministre Devanand Ritoo, a pour but, selon l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, d'« éliminer toutes les contraintes qui existent dans la gestion du sport ». Cette loi qui a été votée avec quelques amendements mineurs ne sera en vigueur qu'une fois que la présidente de la République aura donné son assentiment. Sois dans une vingtaine de jours.

Mais déjà, le Sports Bill serait contesté par une fédération. Pas par n'importe laquelle, puisqu'on parle là de la Mauritius Football Association (MFA). Selon un responsable de ce dossier au 7e étage de l'Emmanuel Anquetil Building, la fédération dirigée par Samir Sobha voit d'un très mauvais œil une clause en particulier dans ce texte de loi. À savoir la section 3 (6) du Second Schedule, ayant trait au « Rules Applicable to National Sports Federations ».

Selon les informations de Week-End, le président de la MFA et sa garde rapprochée sont très remontés contre cette section de la loi qui se lit comme suite : « A regional sports committee referred to in paragraph (5) (a) shall send the names of 3 representatives to stand as candidate at the General Assembly to the secretary of the Managing Committee not later than 10 days before the date fixed for the General Assembly. »

Or, la MFA ne serait en total désaccord avec cette clause de la loi qui autorise les comités régionaux à envoyer trois représentants à l'Assemblée générale et qui peuvent aussi être candidat. Alors que jusqu'ici chaque comité régional n'avait droit qu'à un représentant. Ce qui, du coup, augmente considérablement le collège électoral pour l'Assemblée générale de la MFA, qui compte selon nos informations alerter la FIFA.

Car après un premier constat et contrairement à ce qu'a affirmé le ministre Yogida Sawmynaden, le nouveau Sports Bill ne vient aucunement mettre la MFA en règle avec les lois mauriciennes. En effet, dans la nouvelle loi, mention est faite que toutes les fédérations nationales de sports doivent respecter le Registration of Associations Act scrupuleusement sous peine de ne plus bénéficier des aides du ministère de tutelle. Qu'adviendra-t-il de la MFA ? Continuera-t-elle à fonctionner dans l'illégalité comme c'est le cas depuis plus de trois ans, où le président reconnu de cette fédération au Registrar of Association n'est autre que Vinod Persunnoo ?

Le jour de la présentation de cette loi, par le biais de Nazir Bowed, des démarches avaient été entreprises jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour que des amendements soient proposés afin que ce chiffre « 3 » retourne à « 1 ». Mais il n'en fut rien. Reste que le Sports Bill 2016 s'apparente à un nouveau cas de plagiat du ministre de la Jeunesse et des Sports, ce qui démontrerait la contribution minime de Yogida Sawmynaden dans la conception de cette loi. En effet, après analyse, ce sont les mêmes modifications proposées par Ravi Yerrigadoo lorsqu'il était ministre des Sports en 2003 qui sont revenues sur le tapis, dans une version revue et corrigée. Sans doute pour ne pas attirer l'attention des fédérations internationales, alors que de l'autre côté il y a un mouvement sportif amorphe, tétanisé et rempli de « roder bout ».

Le ministre est en outre venu avec une loi qui lui donne le pouvoir de s'immiscer dans les affaires internes d'une fédération soit par ses propres soins, ou par le biais de ce que Franco Quirin, le député du MMM, a considéré comme « un bourreau en puissance », que le ministre a appelé un « Supervising Officer ».

Section 9 de la Sports Act

Le judo, première victime

« The third provision stipulates that the Supervising Officer of the Ministry would be empowered to appoint a temporary committee to manage the Federation pending the election of a new Managing Committee within a time frame of 3 months. I should hasten to add that this is only envisaged as a last resort to deal with persistent conflicts within sports federations ». « In first instance, the federations would have the possibility to set up a transitory committee or refer any dispute to the Ombudsperson for Sport or the Sports Arbitration Tribunal. I must say that my Ministry cannot stand idle waiting for the situation to improve as such unhealthy situations impact adversely on the sport, athletes and relationships with stakeholders ».

Ce sont là les propos du ministre de la Jeunesse et des Sports, tenus le 20 décembre lorsqu'il a présenté à l'Assemblée nationale le Sports Bill 2016. Le rapprochement entre cette déclaration et la situation par laquelle passe la Fédération mauricienne de Judo (FMJ) est vite fait. Pour causes : Deux factions se battent afin de diriger cette fédération — un conflit paralyse la discipline depuis plusieurs mois.

Est-ce que le judo sera la première victime de cette main désormais tentaculaire du ministre de la Jeunesse et des Sports, que lui confère le Sports Bill à travers la section 9 et ses deux sous-sections (2) (c) et (9) (c). La première section citée octroie le pouvoir au ministre de convoquer une Assemblée générale d'une fédération nationale. L'autre section permet à un superviseur du ministère de dissoudre le comité directeur d'une fédération sportive, qui, selon ses propres jugements, ne fonctionne pas.

La décision du MJS sur le dossier de la FMJ sera le premier vrai test de 2017 pour cette nouvelle disposition de loi. D'autant que deux factions du judo ont émis deux demandes distinctes en vue de bénéficier du soutien du ministère. Il y a la requête du groupe de Rashid Jhurry pour l'organisation d'un tournoi international les 14 et 15 janvier, suivi d'un stage d'une semaine avec la participation de cinq équipes de La Réunion, soit un total de 70 judokas des différentes catégories. Il y a également la demande de Laval Perinne en tant que secrétaire de la fédération pour le déplacement de 10 judokas à Rodrigues.

Toutefois, connaissant la façon dont le MJS gère les conflits ou règle les problèmes, de nombreuses questions émergent quant à la réelle capacité du ministère d'améliorer, voire de résoudre une situation difficile. Les multiples transferts survenus à la suite de l'affaire de plagiat en disent long et témoignent également des réelles ambitions du MJS.