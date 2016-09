FAITS DIVERS: Une policière se suicide avec son arme de service

Un nouveau cas de suicide au sein de la force policière avec une arme à feu de service a été enregistré ce matin. En effet, vers 4 h 45, ce matin, la Woman Police Constable Karishma Gosto, âgée de 23 ans, habitant 9e Mile Triolet, affectée au poste de police de Baie-du-Tombeau, a mis fin à ses jours en se tirant une balle à la tête. D’autre part, les dernières 24 heures ont été encore plus meurtrières, avec trois victimes, dont deux jeunes cousins, âgés de 20 ans et de 25 ans tués sur la route à Gros-Billot, New-Grove.

À ce matin, le mobile de cet acte désespéré de la WPC Gosto n’avait pas encore été établi mêmes si des proches affirment qu’elle ne présentait aucune prédisposition au suicide ou encore faisait face à des problèmes paraissant insurmontables. L’autopsie devait être pratiquée par le Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin avec une enquête diligentée sous la supervision de l’assistant commissaire de police Devand Reekoye en vue de faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

Il était vers les 4 h 45 ce matin. La WPC Gosto, qui compte deux années de service au sein de la force, venait d’assurer la relève de son collègue, le Police Constable 11194 Blaze, pour le troisième shift au poste de Baie-du-Tombeau. Puis d’un coup, ceux présents au poste de police et habitant les environs ont été surpris par une détonation.

Quand les premiers secours devaient se diriger vers le Mess du poste, d’où provenait le coup de feu, ils devaient découvrir la WPC Gosto gisant dans une mare de sang par terre avec à ses côtés son arme de service portant le Serial Number OA19750. L’arme à feu contenant cinq balles. La dépouille de la victime a été transportée au Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital où son décès a été constaté.

Dans le cadre de cette enquête confiée au Central CID, des collègues au sein de la force, dont le Station Manager de Baie-du-Tombeau et des proches de la constable Gosto devaient être entendus en vue d’obtenir des indices qu’elle aurait pu laisser percevoir au cours de ces derniers temps.

D’autre part, la route a fait trois nouvelles victimes. Deux jeunes, Nilesh Goojhooa, âgé de 20 ans, habitant New-Grove, et son cousin Sarvesh Dhunoopa, 25 ans, habitant Grand-Bois, voyageant à motocyclette, ont été tués sur le coup dans un accident de la route à Gros-Billot en début d’après-midi hier. Les circonstances de cet accident sont que la motocyclette des deux victimes avait doublé un véhicule avant de heurter de plein fouet un van venant en sens inverse. Le chauffeur de ce dernier véhicule n’a pu éviter la motocyclette.

Le choc a été d’une violence inouïe avec les deux victimes projetées lourdement sur l’asphalte. L’autopsie pratiquée par le Principal Police Medical Officer, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué le décès à des « shocks due to multiple injuries ».

Un autre accident fatal survenu dans la nuit d’hier à ce matin à Beau-Plateau Road, Goodlands, attend d’être élucidé. Un piéton sans vie a été découvert en bordure de route par des policiers de Goodlands suite à un appel téléphonique. Des débris de verres cassés ont été relevés sur les lieux. Le Dr Kurreemen du SAMU devait constater le décès et le Post-Mortem était prévu pour aujourd’hui.