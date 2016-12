FAITS DE SOCIÉTÉ : Débarquement d’une centaine de voitures à Port-Mathurin

Un fait inhabituel lors des opérations de débarquement de marchandises à Port-Mathurin en ce mois de décembre. En effet, plus d’une centaine de véhicules, dont des voitures, ont été débarqués des cales du MV Anna. Pour les habitués du port de Rodrigues, c’est un événement sans précédent et une véritable première dans les annales du port.

La majorité de ces véhicules sont neufs et vont rouler sur le réseau routier dans l’île pour la première fois. « C’est un nouveau phénomène comparativement à ces derniers temps. Jusqu’ici, la tendance à Rodrigues était des véhicules tout-terrain, soit les 4 x 4, en raison de la topographie de l’île. Mais avec des investissements dans le réseau routier et la construction de nouvelles routes dans l’île, le goût des Rodriguais a subi des modifications. D’abord, il y a les fonctionnaires, qui sont éligibles à des facilités pour l’achat de voitures et ensuite la tentation pour chaque famille de posséder au moins un véhicule et maintenant une voiture », laisse entendre un observateur aguerri de la vie à Rodrigues.

Mais cet accroissement dans le volume du trafic routier a pour conséquence que les embouteillages se sont invités dans le paysage à Rodrigues, surtout aux heures de pointe le matin et l’après-midi. Littéralement, le chef-lieu, Port-Mathurin, souffre d’asphyxie avec une seule possibilité de parking au Milleneum Square compte tenu que les rues de Port-Mathurin sont interdites à la circulation avec des doubles lignes jaunes.

Devant les difficultés de plus en plus grandissantes dans les rues étroites, les usagers de la route à Rodrigues réclament un plan d’ensemble d’aménagement et de désengorgement routier, avec notamment l’axe routier Mont-Lubin/Port-Mathurin, transformé en une route à trois voies avec une réservée aux poids lourds et autobus, des voies dédiées dans le cadre du projet Cardinal Margéot au contour Merla menant à l’hôpital Queen Elizabeth II de Crève-Cœur, la conversion du Milleneum Square en un parking payant et l’installation de feux de signalisation à hauteur d’Alimenta et du siège de la Mauritius Commercial Bank et surtout la décentralisation des services vers d’autres régions comme Grande-Montagne, Mont-Lubin et La Ferme.