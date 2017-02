FAREI : Des mesures pour protéger les plantes

Le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) recommande aux agriculteurs plusieurs mesures pour un rétablissement rapide de leurs cultures suite au récent passage du cyclone Carlos. « Les conditions prévalant actuellement, avec l’humidité du sol et des feuilles, peuvent favoriser le développement de maladies », indique cette institution agricole. Elle fait aussi part de ses recommandations à travers un livret intitulé Mieux gérer vos cultures et vos élevages en période cyclonique.

Selon le FAREI, l’agriculture subit des pertes énormes après le passage d’un cyclone. « La plupart des dégâts causés aux plantes sont hors du contrôle humain. Cependant, il a été démontré que certaines précautions prises avant l’arrivée d’un cyclone et des mesures promptes prises après son passage aident à limiter les dégâts et contribuent à une réhabilitation plus rapide. Les agriculteurs ont donc intérêt à développer leur propre stratégie pour faire face aux effets des cyclones et ainsi minimiser les pertes », déclare un cadre de cette institution agricole. Citant le livret, il décrit certaines pratiques à adopter avant et en période cyclonique, les précautions à prendre à l’annonce d'un cyclone ainsi que les opérations à effectuer après le passage d’un cyclone pour une réhabilitation rapide des cultures en pleins champs, dans les vergers, dans les cultures protégées et dans l’élevage.

La stratégie, selon lui, débute avant la période cyclonique, où on commence par choisir les cultures résistant le mieux aux effets des cyclones de par leur taille, leur mode de développement et de leur robustesse. À l'exemple du giraumon, de la patole, de la pipengaille, du margoze, du voëme, du manioc, de la patate douce, de l'aubergine, des piments et du lalo. « Les champs susceptibles d’être inondés doivent être pourvus de systèmes de drainage. Il faut aussi aménager des terrasses ou planter en contour pour prévenir l’érosion du sol sur les pentes », fait-il ressortir. De même, certaines branches d'arbres se trouvant en bordure des champs doivent être élaguées afin d’éviter d'éventuels dommages aux infrastructures existantes. « Il faut choisir des sites bien protégés pour établir des pépinières pour la production de semis. Mais il ne faut pas semer directement aux champs car les semis sont très vulnérables. De plus, il ne faut pas épuiser le stock de semences car, souvent, les cyclones se succèdent et une fois le stock épuisé, il sera plus difficile d’établir une plantation », dit-il.

Poursuivant ses conseils, le cadre indique qu'il faut récolter, disposer ou stocker tout produit arrivant à maturité à l’annonce d’un cyclone. « Il faut aussi ouvrir, déboucher et nettoyer les drains pour faciliter l’évacuation des eaux. Buter et tasser la terre autour de la base des plantes afin de les rendre moins vulnérables aux vents. Les planteurs utilisent déjà certaines astuces pour limiter le mouvement des plantes par le vent, comme les jeunes plantes de la pomme d’amour, du piment et de l’aubergine, qui sont pliés horizontalement et calés avec des pierres », dit-il. Finalement, il convient de déblayer et nettoyer les drains obstrués pour évacuer les eaux après le passage d’un cyclone. « S’il le faut, creuser des fossés pour faire écouler l'eau jusqu'à la rivière ou autre cours d’eau le plus proche. Ramasser, composter ou enterrer les débris représentant un foyer certain pour le développement des ravageurs ou des maladies. Les fruits peuvent aussi être mis dans des sacs en plastique et laissés au soleil », conseille-t-il.