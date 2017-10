FAUSSE DÉCLARATION À LA FSC ; Le Board Director de la compagnie de Sobrinho en cour le 16 octobre

Le procès intenté au Board Director d’ASA Group, Mario José Pinto, a été appelé en Cour intermédiaire. Ce partenaire d’affaires de longue date d’Alvaro Sobrinho devra répondre des accusations logées contre lui sous les articles 18 (1) et (2) de la Financial Services Act de 2007. L’affaire sera de nouveau appelée pro-forma le 16 octobre.

Mario José Pinto a retenu les services de Me Moorari Gujadhur. Il est reproché à ce partenaire d’affaires d’Alvaro Sobrinho d’avoir remis de fausses informations au sujet de son conseiller légal dans le cadre de ses démarches pour l’obtention de Global Business Licences et d’une Investment Banking Licence de la Financial Services Commission (FSC). D’où le fait qu’il est poursuivi sous la Financial Services Act de 2007. Selon les informations dans le dossier à charge, le délit aurait été commis le 7 novembre 2016 à Ébène. Neuf témoins seront appelés dans le cadre de ce procès, dont des cadres de la FSC et des partenaires de la BLC Robert & Associates.

En mars 2017, José Manuel Pinto avait été interrogé par le Central CID au sujet des “misleading informations” fournies par l’ASA Group à la FSC. Le Board Director avait été cité dans le cadre des contacts d’ASA Group avec la BLC Robert & Associates et Me Iqbal Rajahbalee en tant que Managing Counsel. Dans des documents fournis à la FSC, l’ASA Group avait tenté d’accréditer la thèse que ce cabinet d’avocats était partie prenante des démarches en vue de décrocher l’Investment Banking Licence de la FSC du 26 novembre 2016.

Toutefois, Me Rajahbalee avait nié de manière catégorique toute connexion avec l’Investment Banking Licence d’ASA Group. Le CCID avait enquêté sur la série de courriels échangés avec la BLC Robert & Associates, et la nature du contrat passé avec les avocats et les différents paiements effectués à la fin de février 2016.

Cette affaire avait éclaté après l’octroi de l’Investment Banking Licence à Alvaro Sobrinho Africa Ltd, le 25 novembre 2016, une des premières licences émises après des amendements à la loi annoncés dans le Budget du 29 juillet 2016. José Pinto, banquier de profession, est une vieille connaissance d’Alvaro Sobrinho. Son nom était aussi cité dans de précédents “dealings” au sein d’Akoya Management Company en Europe.