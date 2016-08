FAUSSES DÉCLARATIONS: Marie Lindley Savriacooty devra effectuer 120 heures de travaux communautaires

Poursuivie pour avoir donné une fausse déclaration sur un viol et séquestration, dont elle avait soutenu avoir été victime, Marie Lindley Savriacooty avait été condamnée à six mois de prison. Après avoir pris connaissance du rapport du Probation Office hier, le magistrat Vijay Appadoo a cependant suspendu la sentence pour la commuer en travaux communautaires, soit 120 heures, du 1er septembre au 30 novembre.

Maria Lindley Savriacooty, qui avait plaidé coupable en Cour intermédiaire, effectuera, trois fois par semaine, des travaux communautaires au centre social de Mahébourg. Elle devra être de retour en Cour le 30 novembre. Dix ans après ce délit, Marie Lindley Savriacooty avait plaidé coupable lors du procès avant de présenter ses excuses à la Cour. Son homme de loi avait plaidé pour que la Cour lui inflige une amende ou des travaux d’intérêt général au lieu de la prison.

Selon l’acte d’accusation logé par le Directeur des Poursuites publiques, le délit a eu lieu le 31 juillet 2006 à Port-Louis. Marie Lindley Savriacooty, née Adélaïde, résidant à Ville-Noire, Mahébourg, a donné une fausse déclaration à la police au sujet d’un délit imaginaire. Selon ses dires, elle aurait été victime, quelques jours avant la déclaration, de séquestration et d’agression sexuelle par trois hommes masqués dans un champ de canne. Elle aurait été enlevée et séquestrée par ces trois hommes avant d’être abusée sexuellement. Il s’avère que cette accusation était montée de toutes pièces.

Dans sa déclaration, elle a avancé avoir reçu un coup dans le cou avant d’être enlevée alors qu’elle était à Port-Louis. Marie Lindley Savriacooty a soutenu qu’à son réveil, elle était allongée sur le dos et que trois hommes masqués l’avaient menacée. Elle avait même raconté que, le même jour, trois hauts gradés de la police étaient venus la voir. Marie Lindley Savriacooty était poursuivie sous l’article 298 du Code pénal, qui stipule que « any person who knowingly makes to a police officer a false statement in writing concerning an imaginary offence shall commit the offence of effecting public mischief and shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year and a fine not exceeding 10 000 rupees ».

FLACQ: Un bûcheron agressé à coups de sabre

Un bûcheron de 48 ans habitant Congomah et son employé, âgé lui de 57 ans, habitant Riche-Mare, ont été attaqués par deux inconnus vers midi hier sur la route principale à Bramsthan. L’un des malfrats a infligé un coup de sabre à la tête à l’employé avant de lui prendre son portable. Grièvement blessé, le quinquagénaire a transporté à l’hôpital de Flacq où il est toujours admis. Son état de santé est jugé stable.

PORT-LOUIS: Des objets estimés à Rs 55 000 emportés

Une femme de 27 ans employée dans une firme privée de Port-Louis a dans une déposition au poste de police de Pope Hennessy, déclaré que son portable, des cartes bancaires, la clé de sa voiture et une somme de Rs 7 700 qui se trouvaient dans son bureau ont été volés vers midi hier. Le tout est estimé à Rs 55 000.

Le bureau est équipé de caméras de surveillance.

SAINTE-CROIX: Vol chez AKA

Cinq bonbonnes de gaz, des boissons gazeuses, une radiocassette et un téléphone portable, des appareils ménagers et de l’huile de cuisson ont été emportés vers 20 heures hier dans le snack AKA situé rue Père-Laval à Sainte-Croix.

Le propriétaire du snack a estimé à Rs 50 000 le préjudice subi.