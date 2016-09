FAUX ET USAGE DE FAUX : Peine de 18 mois de prison suspendue pour un constable

Le policier Soobiraj Gopaul a été reconnu coupable sous trois charges d'accusation en Cour intermédiaire, soit pour faux et usage de faux et entente délictueuse. Il était accusé d'avoir falsifié des documents et d'avoir comploté pour que sa demande de prêt soit avalisée par la Mauritius Civil Service and Mutual Aid Association (MSCMAA). La magistrate Ida Dookhy-Rambarun l'a condamné à purger 18 mois de prison sous ces trois accusations. Toutefois, elle devait suspendre la peine imposée en attendant un rapport social sur l'accusé afin de voir si ce dernier peut bénéficier de travaux communautaires à la place de sa peine d'emprisonnement. Le rapport est attendu le 31 octobre.

L'accusé avait plaidé non-coupable des trois accusations portées contre lui en Cour intermédiaire. Selon les faits, le 31 août 2005, Soobiraj Gopaul avait entamé des démarches pour obtenir un prêt à la MSCMAA. Pour ce faire, il avait soumis plusieurs documents, dont un certificat de décharge (“clearance certificate”) de son département de police pour attester de son éligibilité à obtenir ce prêt. Il lui avait ainsi été accordé un prêt de Rs 225 000 de la MSCMAA, prêt qu'il n'avait toutefois pas remboursé selon l'accord établi.

En outre, après enquête, il s'est avéré que le constable n'avait pas obtenu l'aval de ses supérieurs pour obtenir ce prêt et que le certificat de décharge était un faux. Une enquête de police avait pu déterminer que l'accusé avait comploté avec un employé de la MSCMAA pour que sa demande soit approuvée.

Dans ses dépositions à la police, le constable Gopaul avait avoué avoir falsifié des documents et qu'un employé de la MSCMAA avait accepté de l'aider. Il avait expliqué qu'il avait été suspendu de ses fonctions et que son département lui avait envoyé un certificat à cet effet. Toutefois, il devait changer l'annotation sur le document et la remplacer par une note descriptive favorable en y apposant les initiales de l'officier en charge, et ce afin que sa demande de prêt soit agréée.

Dans l'énoncé de son jugement, la magistrate devait ainsi statuer que le constable savait que le certificat de décharge était crucial pour l'obtention du prêt et sachant qu'il était difficile pour lui de l'obtenir vu sa suspension, son intention était donc d'obtenir un certificat de son département et de le falsifier par la suite en changeant les notes descriptives initiales et en falsifiant les signatures. « The evidence shows that when he was asked to falsify the clearance certificate, he did not hesitate to do so (...) his intention was to mislead the MCSMAA in the processing of his loan application », a conclu la magistrate, ajoutant que « son usage avait été effectué en connaissance de sa fausseté ».

La magistrate a également statué qu'il y a eu entente délictueuse quand le constable a accepté d'ajouter le nom de deux individus comme garants à leur insu pour que son prêt soit avalisé. La magistrate Ida Dookhy-Rambarrun, se basant sur les aveux du constable, avait de fait conclu qu'il avait usé de « stratagèmes illicites » afin de parvenir à ses fins et obtenir ainsi son prêt.