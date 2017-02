FCSOU : Il faut un salaire minimal social

« Il faut un salaire minimal social, qui est différent d’un salaire minimal. Un salaire minimal social doit tenir compte des bénéfices sociaux au niveau de la santé et de l’éducation, entre autres », réclame la FCSOU, qui dit craindre que « le gouvernement inclue les “Money Work Benefits” pour ensuite dire qu’il n’y a pas lieu d’avoir un salaire minimal ». Selon Narendranath Gopee, le président de la fédération, le salaire minimal social déjà calculé par la FCSOU, et déjà présenté au ministère du Travail, est de Rs 24 000 pour une famille de quatre personnes. Autre crainte de la fédération : que le salaire minimal soit calculé par heure, « ce qui conduirait à une population de travailleurs esclaves ». Il demande par ailleurs au Premier ministre de revoir sa décision concernant le poste de sir Bhinod Bacha.

Selon Narendranath Gopee, les craintes de la FCSOU au sujet du calcul du salaire minimal par le National Wages Consultative Council (NWCC) sont que « le gouvernement décide d’inclure les “Money Work Benefits” auxquels les employés ont droit et qu’il vienne ensuite dire que le salaire minimal n’a pas lieu d’être ». En effet, dit la fédération, « quand on prend le salaire de base et qu’on ajoute les “Money Work Benefits”, la somme dépasse le salaire minimal » Or, selon lui, « si le gouvernement a jugé important d’introduire un salaire minimal, c’est parce qu’il reconnaît qu’il y a des employés dans le pays qui touchent un salaire faible ». Pour la FCSOU, l’objectif est d’arriver à un salaire minimal « social », ce qui est différent d’un salaire minimal. « Un salaire minimal social devrait comprendre un salaire minimal qui est ajouté avec des bénéfices sociaux au niveau de la santé, de l’éducation et autres activités sociales. »

Une des manières de calculer le salaire minimal au niveau international est de se baser sur le salaire de chaque catégorie d’employés et, ensuite, d’en faire une moyenne. Mais le problème à Maurice, selon la FCSOU, « c'est que nous ne pouvons jauger les salaires pour le secteur informel », qui comprend par exemple le commerce de rue. « Le NWCC devra donc faire des recherches afin de savoir comment seront distribués les salaires dans le secteur informel. » Et, en l’absence de données dans le secteur informel, Narendranath Gopee dit craindre que le salaire minimal soit calculé par heure de travail. Une telle démarche, selon lui, ferait des employés des « esclaves » car « avec les conditions sociales de certaines personnes, celles-ci seraient tentées de travailler en dehors de ses heures pour avoir un meilleur salaire ». La FCSOU estime meilleur de calculer un salaire mensuel.

La fédération se demande par ailleurs « quelle garantie nous avons que la somme proposée par le NWCC soit acceptée » par le gouvernement et par le secteur privé ? « On sait que le secteur privé avait parlé de pertes d’emplois la dernière fois. Si on parvient à un salaire confortable, il est fort possible que le secteur privé soit contre. De même, le PRB devra revoir complètement sa grille salariale et cela pèsera sur le gouvernement. Le ministre pourra rejeter la proposition. » Si le NWCC a déjà nommé ses membres, « dans un an, il devrait donner les chiffres ». Et d'ajouter : « Déjà, deux mois se sont écoulés. Comment le NWCC pourra-t-il aller rassembler toutes ces données en dix mois ? ».

Dans un deuxième volet, la FCSOU a dit souhaiter la mise sur pied d’une cour administrative, comme en France. « La fonction publique prend beaucoup de décisions qui n’ont souvent pas de sens et dans un abus de pouvoir. Or, pour contester ces décisions, il faut aller en Cour suprême, ce qui coûte trop cher pour les syndicats. Et les affaires en cour prennent du temps. Donc, une cour administrative, avec les mêmes prérogatives judiciaires que la cour, avec des services gratuits, faciliterait les choses. Souvent, après le rapport du PRB, il y a des choses qui demandent à être revues… »

La FCSOU demande par ailleurs au Premier ministre de revoir sa décision concernant le poste de sir Bhinod Bacha, nommé Senior Adviser au PMO. « Nous ne savons sur quelles conditions il a été repêché. Pour nous, c’est quelqu’un de dépassé, complètement coupé du secteur public. Nous avons déjà un Senior Chief Executive compétent et un secrétaire de cabinet. Est-ce qu’il va remplacer l’un des deux ? ». La FCSOU estime que sir Bhinod Bacha « ne devrait pas s’ingérer dans les affaires administratives », quoi qu’elle reconnaisse qu'il « peut utiliser son statut de Senior Adviser au PMO pour forcer des décisions ». Selon Narendranath Gopee, « s’il dit travailler en patriote, qu’il vienne travailler gratuitement et qu’il ne bénéficie pas des avantages rattachés à son poste ». Avant de conclure : « Pour nous, c’est un poids lourd dans le gouvernement et un poids lourd sur les finances publiques. S’il est patriote, comme il le dit, qu’il vienne au travail en bus. »