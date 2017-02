FDI EN INDE : Maurice largement en tête devant Singapour

Maurice a consolidé sa place de première source d'investissements directs étrangers (FDI) en Inde, affichant pour la période avril-décembre 2016 un montant de USD 12,8 milliards, contre USD 7,1 milliards à Singapour et USD 4,2 milliards au Japon. C'est ce qu'indique le dernier relevé publié par le Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), une instance du ministère du Commerce et de l'Industrie de l'Inde.

Les données compilées par le DIPP laissent entrevoir que, contrairement aux craintes exprimées dans certains milieux des affaires après la renégociation du traité de non-double imposition entre Maurice et la Grande Péninsule, Maurice a pu se hisser, voire se maintenir en haut du tableau en tant que pourvoyeur de FDI. Le relevé du DIPP sur le flux d'investissements dans le capital des entreprises (“equity inflows”) montre que, sur un total de USD 35,8 milliards reçus par l'Inde pendant les neuf premiers mois de l'exercice financier 2016/2017, Maurice comptait pour un peu plus du tiers de ce montant.

Avec une performance de USD 12,8 milliards en neuf mois, Maurice a fait nettement mieux que les deux précédentes années financières. En 2014/2015, les “equity inflows” en provenance de Maurice s'étaient élevés à USD 9,03 milliards alors qu'en 2015/2016, un montant de USD 8,3 milliards avait été enregistré. Singapour occupait la deuxième place dans le classement couvrant la période avril-décembre 2016 avec une enveloppe de USD 7,1 milliards. Les autres pays figurant dans le Top 10 des plus gros investisseurs en Inde sont le Japon (USD 4,2 milliards), les Pays Bas (USD 2,5 milliards), les Etats-Unis (USD 1,94 milliard), le Royaume Uni (USD 1,3 milliard), l'Allemagne (USD 907 millions), les Émirats Arabes Unis (USD 613 millions), Chypre (USD 559 millions) et la France (USD 419 millions).

Pour l'année financière se terminant au 31 mars 2016, l'Inde avait reçu un montant de FDI équivalent à USD 40 milliards. Le classement pour cet exercice montrait Singapour à la première place avec USD 13,7 milliards devant Maurice (USD 8,3 milliards) et les Etats-Unis (USD 4,2 milliards).

Faisant le bilan des investissements cumulatifs sur la période avril 2000-décembre 2016, le DIPP rapporte que Maurice a été source de USD 108,7 milliards de FDI pour le marché indien, soit 34% du montant global enregistré par ce pays. Singapour se retrouvait à la deuxième place avec USD 53 milliards, précédant le Japon (USD 25,2 milliards), le Royaume Uni USD (19,9 milliards) et les Pays-Bas (USD 19,8 milliards).

Le DIPP fait ressortir par ailleurs que c'est le secteur des services (banque, assurances, finance en général, externalisation des services, activités non-financières, et recherche et développement, notamment) qui a attiré le plus gros montant de FDI, dont USD 7,5 milliards pour la période avril-décembre 2016 et USD 58,3 milliards sur les 16 dernières années. La construction, les télécommunications et la technologie informatique ont été les autres secteurs ciblés par les investisseurs.

Par ailleurs, dans une analyse comparative des changements apportés aux traités de non-double imposition entre l'Inde et Maurice, d'une part, et l'Inde et Singapour et l'Inde et Chypre, d'autre part, la société Intercontinental Trust Ltd, qui opère dans le secteur du Global Business à Maurice, avait démontré qu'il y a des indications que certains aspects du traité renégocié par New Delhi et Port-Louis semblent être plus favorables. « The revised DTAA with Cyprus coupled with the rescission of the November 2013 notification and the latest protocol with Singapore have certainly appeased investors’ qualms about using the Mauritius platform as the stage is now set for the latter to once again become the preferred jurisdiction for investment into India, especially through debt/interestearning instruments », soulignait Intercontinental Trust Ltd dans son bulletin mensuel.

Tout récemment encore, la Financial Services Commission (FSC) relevait dans un communiqué que Maurice est en bonne position pour devenir la plateforme de choix concernant les investissements dans les titres de créance émis en Inde. Cette affirmation découlait du fait que, dans le DTAA Inde-Maurice amendé, provision a été faite pour une “withholding tax” de 7,5% sur les intérêts perçus sur les crédits et autres titres de créance alors que le taux applicable dans les cas des pays concurrents (Singapour, Chypre et Pays-Bas), a été fixé à 10%.