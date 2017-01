FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS CHINOISES : Il était écrit dans le calendrier chinois que je serai PM, a déclaré Pravind Jugnauth

En marge de la Fête du Printemps, la Fédération des sociétés chinoises a tenu un banquet hier à la Chinese Culture House, à Baie-du-Tombeau. Pravind Jugnauth, qui animait sa première fonction officielle en tant que Premier ministre, s'est dit honoré d'être présent, tout en précisant : « Je garderai un souvenir de ce moment de convivialité. Il était écrit que je serais PM selon le calendrier chinois de l'année du coq de feu. Le symbolisme est fort car les années du coq relient droiture et justice. Quelque part, il est écrit que je serai parmi vous pour ma première fonction officielle. Il y a certainement une main divine et la main du destin. 2017 sera l'année de la solidarité nationale et du dur travail. »

C'est un nouveau Premier ministre détendu qui s'est adressé aux invités de la Fédération des sociétés chinoises hier en précisant démarrer sa mission sous le signe du Coq, qui est « le signe de l'homme et de l'éveil ». Toutefois, Pravind Jugnauth maintient que cette année, « le triomphe et le succès » ne pourront être décrochés « qu'au prix d'efforts soutenus », ajoutant qu'il fallait « retrousser ses manches pour l'intérêt du pays ». Insistant sur le fait que « l'effort et la persévérance » sont indissociables, il a salué la Fédération des sociétés chinoises, « qui a su amener des relations harmonieuses et sincères entre la Chine et Maurice ».

Le PM a aussi rendu un vibrant hommage à l'ambassadeur de Chine pour ses nombreuses initiatives visant à donner une dimension plus importante à la Chine et à Maurice. Pravind Jugnauth a également mis l'emphase sur la contribution des sino-mauriciens au développement culturel du pays, qui « est manifeste », selon ses dires. « La communauté chinoise prône l'ouverture envers les autres et a un sens de la famille qui repose sur des valeurs bien distinctes, dont la consolidation de l'harmonie ».

Sur le plan économique, le PM a laissé entendre que le couloir Afrique-Asie amènera davantage de touristes chinois à Maurice, tout en invitant les membres de la Fédération des sociétés chinoises à encourager des développements commerciaux dans ce sens. Alain Wong, ministre de l'Intégration sociale, dira pour sa part que l'année du coq de feu « est aussi une année qui exprime la clairvoyance, le triomphe, la paix et les efforts soutenus » qui, poursuit-il, « est le credo et la vision de ce nouveau gouvernement ». Il poursuit : « Je félicite SAJ de s'être retiré comme PM et d'être un Ministre Mentor. C'est un gouvernement qui respecte l'engagement des personnes compétentes. (...) Nous vivons dans une démocratie où les critiques acerbes ne nous affectent pas. Vous avez votre importance et votre valeur et n'accordez aucune importance aux calomnies et aux attaques gratuites sans fondement. Je félicite le nouveau PM. » Mario Hung Wai Wing, président de la Fédération des sociétés chinoises, a tenu à féliciter SAJ pour son « parcours exceptionnel ». Il a aussi énuméré les différentes activités qu'anime la fédération tout en souhaitant que l'année du coq se passe « sous les meilleurs auspices ».