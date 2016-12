FÉDÉRATION MAURICIENNE DE BASKET-BALL—13E: 1.5 pts

Pour voir la Fédération mauricienne de Basket-Ball (FMBB) obtenir une note de 1.5 point dans ce Week-End Hit Parade des Fédérations, il faut remonter à 2010, année au cours de laquelle elle avait terminé à la 14e place. Par la suite toutefois - hormis 2011 avec une nouvelle 14e place (1 point) - cette fédération a été exclue avant de se retrouver toujours dans le bas de classement. Cette année, la FMBB a gravi les échelons et a délaissé cette peu envieuse 19e et dernière place qu'elle avait occupée l'année dernière à pareille époque. Au final, la fédération termine 2016 à la 13e place avec un total de 1.5 point.

Ce petit point gagné, mais ô combien important, permet à la FMBB de faire un grand bond au classement pour se positionner à la 13e place tout juste derrière l'Association mauricienne de Volley-Ball ! Si cette fédération a progressé, c'est avant tout en raison des gros efforts entrepris par le comité directeur, placé sous la présidence d'Hedley Han. Il convient d'abord de souligner que ce dernier avait pris en main les destinées du basket-ball mauricien en remplacement à l'ancien président démissionnaire, nommément Philip Lee Kam Chung. Ce dernier avait décidé de rendre son tablier en novembre de l'année dernière après avoir été absent du pays pendant de longs mois.

C'est dire que depuis sa prise en charge, Hedley Han a essayé de regrouper tous ses membres derrière un même objectif, qui était de redonner confiance aux pratiquants. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils y sont parvenus. Même s'il ne s'est imposé que d'une voix (5-4) pour le poste de président lors de la dernière Assemblée générale élective d'octobre, il est un fait qu'une majorité lui a fait confiance pour les quatre années à venir.

En termes de gestion, on peut avancer que la FMBB a retrouvé une certaine stabilité, voire une certaine sérénité, au cours de ces derniers mois. D'ailleurs, les différentes compétitions ont été organisées dans de bonnes conditions et, qui plus est, elles se sont déroulées dans un bon état d'esprit. Il y a certes eu quelques rares incidents ayant nécessité la mise en place d'un comité disciplinaire et entraîné des sanctions. Il n'empêche que la démarche de la fédération d'assainir très vite la situation a fait que les différents championnats ont pu se poursuivre et ainsi livrer leurs champions que sont le Real (hommes) et l'USBBRH (dames). En revanche, ces deux équipes n'ont pu participer à la Coupe des Clubs Champions de l'océan Indien qui s'est tenue à Madagascar, faute de moyens.

Soulignons la décision de la FMBB de s'offrir les services d'un Directeur technique national en la personne du Français Jean Paul Rabatet. Ce dernier a déjà entamé un gros chantier dans le but d'aider le basket-ball mauricien à remonter la pente. Il est d'ailleurs engagé auprès du centre de formation dont les plus jeunes jouent en deuxième division et les plus âgés en Super League, mais hors concours. À noter aussi que la formation, dont Hedley Han est lui-même un instructeur de la fédération internationale, demeure une des priorités de la FMBB dans sa quête de reconstruction.