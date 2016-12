FÉDÉRATION MAURICIENNE DE CYCLISME—7E: 4 pts

La Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) gagne un point dans le Hit-Parade grâce aux bonnes performances des cyclistes, mais elle demeure à la 7e place. La petite reine est toutefois en progression après une période un peu difficile.

Débutons avec les résultats. La fédération ne devait souvent son salut qu'aux bonnes performances de ses licenciés. Force est de constater que c'est une nouvelle fois le cas. Yannick Lincoln est un phénomène et il le démontre chaque année. En avril, au Lesotho, il a remporté la médaille d'or aux Championnats d'Afrique de XC Marathon (60 km) en 3h07 : 04, devançant de près de 5 minutes le Namibien Costa Seibat. Il est aussi monté deux fois sur le podium en Suisse lors de sa préparation finale pour les Jeux olympiques de Rio au Brésil. Après sa blessure contractée avant sa course au JO, il est revenu très fort pour remporter à Gros Cailloux le VTT Rando Raid au début de novembre, avec un chrono de 1h46 : 32 sur les 50 km du parcours, reléguant son dauphin à plus de 7 minutes. Il a également été sacré en équipe mixte avec sa compagne Aurélie Halbwachs-Lincoln lors du Lux Southern Tropical Challenge.

Que dire aussi de la performance du jeune Christopher Lagane, qui a franchi un nouveau palier. Le sociétaire du Faucon Flacq SC-KFC a, en février (21-26 au Maroc), décroché deux médailles d'argent ; la première dans le contre-la-montre individuel et la deuxième dans l'épreuve de course en ligne des 11es Championnats d'Afrique chez les juniors. Il a aussi terminé à la deuxième place au général lors du Tour de Maurice, à 33 secondes seulement du vainqueur, le Sud-Africain James Tennent. Il a ramené le maillot blanc du meilleur jeune. En décembre, il s'est vu remettre le Trophée Pédale d'Or, récompensant le coureur le plus régulier de la saison.

Sur le contre-la-montre individuel de Beau-Plan (Grand Prix Winner's), Christopher Lagane a franchi la ligne en premier établissant un nouveau record à 13 minutes et 46 secondes.

Kimberley Lecourt de Billot est aussi de la fête, elle qui est montée sur la troisième marche du podium dans l'épreuve de la course en ligne élite dames des championnats africains, longue de 114,5 km avec un chrono de 3h39 : 48. Depuis la mise en place du nouveau comité directeur, force est de constater qu'il y a du changement au sein de la FMC, comprenant un calendrier rempli et respecté à la lettre, que ce soit pour le VTT ou les épreuves sur route. Espérons dorénavant que les querelles intestines, qui faisaient rage dans un passé pas si lointain, soient derrière eux.

La FMC devrait également s'atteler à la formation, qui demeure la base même de la réussite de ce sport. Le Centre National de Formation est loin d'être suffisant et il faudrait beaucoup plus d'écoles de cyclisme à travers l'île.

À noter également que la candidature de Bruno Roussel au poste de DTN a été rejetée par le MJS compte tenu du passé trouble du technicien français, condamné en 1998 pour l'affaire Festina (Dopage). La FMC est en quête d'un nouveau candidat pour occuper le poste. L'on est en droit de penser que la fédération présidée par Lawrence Wong est sur la bonne voie et tout laisse présager que le meilleur reste à venir.